Владивосток умоют

26 марта Владивосток ожидает первый в этом году субботник, во время которого власти планируют максимально очистить город от мусора и грязи. Снег, слава богу, уже практически полностью растаял сам.

Основное внимание организаторы субботника обратят на уборку мусора. Как заверил мэр Владимир НИКОЛАЕВ, от свалок будут очищены как центральные, так и внутриквартальные объекты, начиная с популярных среди населения зон отдыха - набережной, парков, скверов - и заканчивая контейнерными площадками, установленными возле жилых домов и находящимися сегодня не в самом лучшем состоянии. Грязь и мусорные завалы ликвидируют с лестниц, откосов, участков, расположенных вдоль магистралей, наземных и подземных переходов, остановок, железнодорожных путей.

Кроме чиновников мэрии и работников жилищно-коммунального комплекса Владивостока, активное участие в облагораживании города примут студенты. Сейчас в администрации краевого центра заняты подготовкой территориальных карт и распределением их между участниками субботника. Также здесь продолжается прием заявок на предоставление необходимого инвентаря, техники и транспорта для вывоза мусора на полигон и спецзавод № 1.

В мэрии не скрывают, что наводить порядок во Владивостоке уже начали. Так, например, на днях стартовала механизированная уборка городских дорог. От снега и грязи их отмывают водой и даже специальными моющими средствами. Теперь такую уборку будут проводить ежедневно. На первых порах поливомоечные машины станут работать днем - пока окончательно не установятся плюсовые температуры, а с 1 апреля перейдут на ночной режим несения дежурств по санитарной уборке города.