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Чей счетчик правильнее?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В правительстве края будет сформирована рабочая группа, которая займется разбирательством спора между Хабаровским краевым объединением промышленников и предпринимателей и ОАО "Хабаровскэнерго". Суть спора - в узаконивании энергетиками жесткого перечня приборов учета тепла и горячей воды, разрешенных к употреблению в Хабаровском крае.

Вопрос установки теплосчетчиков становится с каждым днем все более актуальным. С марта в Хабаровске почти в полтора раза увеличились тарифы на теплоснабжение, больно ударив по карманам всех хабаровчан. Соответственно люди все более понимают, что дешевле один раз установить счетчик, чем постоянно переплачивать.

На этом рынке уже сложился определенный паритет, освоились компании, которые работают с определенными типами приборов учета. Среди них такие известные, как ООО "Фирма "Теплотерм", ООО "Интерфейс", еще несколько обществ. Однако так как этот рынок становится все более привлекательным с финансовой точки зрения, на нем разворачивается жесткая конкурентная борьба.

По мнению председателя Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП) Евгения ШУЛЕПОВА, в последнее время она приобретает нецивилизованные формы. "Хабаровскэнерго" использует свое монопольное положение на рынке реализации тепла и горячей воды. В перечне приборов учета, разрешенных для установки в сетях компании, не оказалось счетчиков, которые широко используют местные установщики. Они освоили технологии, заключили договора на поставки и установку. Сейчас все это оказалось под угрозой срыва. Предприниматели могут понести значительные убытки.

Поэтому ХКОПП обратилось к главе РАО "ЕЭС России" Анатолию ЧУБАЙСУ с требованием ограничить монополистические амбиции "Хабаровскэнерго". Дело в том, что конфликт между предпринимателями и энергетиками уже преодолел два витка противостояния. Бизнесмены создали картель потребителей электроэнергии, который выступает за снижение тарифов на электироэнергию, проведение совместного круглого стола, допуска предпринимателей к процессу тарификации энергетических услуг. Теперь вот борются за теплосчетчики.

Энергетики пока держатся уверенно. Ссылаются на всевозможные законы, защищающие их права, и откровенно посмеиваются над попытками потребителей защитить свои.

В письме к Чубайсу, отправленном на прошлой неделе, перечисляются все эти факты и говорится о том, что энергетики рубят сук, на котором зиждется их благополучие. В конце-концов, кто-то может уйти на ФОРЭМ, кто-то разорится. В любом случае, энергокомпания лишится доходов.

В антимонопольном управлении по Хабаровскому краю также считают, что в случае с приборами учета тепла энергетики переходят границы дозволенного антимонопольным законодательством.

Теперь все участники спора ждут ответа от Чубайса. После получения ответа совместная комиссия в составе представителей краевых Минтопэнерго, антимонопольного ведомства с приглашением предпринимателей и энергетиков займется наконец поиском согласованных подходов. Главное, о чем свидетельствует эта история, угнетаемых потребителей услышали.

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