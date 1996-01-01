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Студентка, финансистка, красавица...
Для того, чтобы конкурс такого замаха удался, нужно многое и еще чуть-чуть. С этим чуть-чуть, вытянув воз работы, главный продюсер Александр ВОЙТОВИЧ попал в десяточку. Ведущий конкурса - журналист НТВ Антон КАМОЛОВ завоевал зрительские симпатии, не успев сказать и слова. А когда заговорил, зал был полностью его.
Раскованность, легкий московский снобизм, непоказная уважительность к провинциалам сделали его главной звездой конкурса. Дошло до того, что наши коллеги из газеты "Тихоокеанская звезда" сымпровизировали номинацию специально для Антона и вручили ему букет, предназначенный для "Мисс ТОЗ". Правда, Камолов голубеть не захотел и передарил букет избраннице читателей "Тихоокеанской звезды" - 15-летней школьнице Юлии КОЛЕСНИКОВОЙ, ученице 10-го класса.
Жюри конкурса тоже было и элегантным, и экстравагантным, и даже объективным. На судейских дамах можно было наблюдать укороченные платья с мехом, кое-кто из мужей щеголял в галифе, и был даже один обаятельный мэн из Владивостока. Кстати, аура Владивостока ощущалась на этом, казалось бы, сугубо хабаровском празднике. И этот налет восточной столицы ДВФО ненавязчиво подчеркнул А. Войтович, представляя гостей из Владивостока, специально приехавших на этот праздник, а также нашу газету, которая из чисто приморской стала еще и хабаровской. Правда, он с улыбкой подчеркнул, что, слава Богу, мы не назвали свою номинантку "Мисс "Золотой Рог". На берегах Амура по этому поводу громко смеялись бы.
Однако мы были скромны, учредив приз "Мисс бизнес-пресса", хозяева подредактировали его до "Мисс бизнес-леди". Но эта, а также несколько других милых накладок нисколько не умалили царившей радости, а, наоборот, легкими пассажами Камолова сделали их дополнительной изюминкой вечера.
В итоге мы вручили приз своей девочке Женечке НЕМНОНОВОЙ, которая оказалась чуть серьезнее, чуть профессиональнее и чуть красивее, на взгляд наших читателей, чем другие претендентки. Евгения работает главным бухгалтером в одной из компаний ЖКХ города. Она с красным дипломом окончила Хабаровский торгово-экономический техникум, сейчас заочно учится на 3-м курсе ХГПУ в институте психологии управления. И также на отлично. Сдала на права и любит ездить на машине. Мечтает стать звездой тележурналистики. Как видите, наш выбор - достойный.
Как, впрочем, и выбор жюри главных победительниц. Мне довелось стать свидетелем подведения итогов, и сразу скажу - купленных мест не было. Судили честно. Спасибо огромное за это судьям. Потому что сплошь и рядом в таких конкурсах слышишь: все куплено. Не все. Красоту не купишь. Хабаровские красавицы отличались именно непосредственностью, чистотой, желанием нравиться, и жюри выбрало действительно лучших.
Первая - Марина АМБРОСИМОВА, вторая и третья - Евгения МЕДВЕДЕВА и Юлия РАДЮКИНА. Надо было видеть, как побледнела от неожиданности во время объявления результатов Марина, чтобы понять, какое напряжение царило среди девушек.
Но сейчас уже все позади. Набирает силу весна, и мы желаем всем хабаровским девушкам быть красивыми и нравящимися мужчинам, особенно бизнесменам и деловым журналистам.
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