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Ружья можно расчехлять
Стали известны сроки долгожданной охоты на птиц. Долгожданной, потому что прошлой весной охотничий сезон так и не состоялся из-за птичьего гриппа. В этом году начало охоты в Приморье - 2 апреля.
По сообщению Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных в Приморском крае, этой весной разрешено охотиться на селезней, уток всех видов, не занесенных в Красную книгу, и гусей (виды - Белолобый гусь и Гуменник). Со 2 по 11 апреля охота разрешена в Уссурийском, Хасанском, Михайловском, Надеждинском, Хорольском, Пограничном, Черниговском, Яковлевском, Шкотовском, Партизанском, Ханкайском, Лазовском, Анучинском, Спасском и Октябрьском районах. В охотничьих угодьях Чугуевского, Ольгинского, Дальнегорского, Кировского, Дальнереченского, Красноармейского, Лесозаводского, Пожарского и Тернейского районов можно охотиться с 9 по 18 апреля.
Что касается инициативы экологической общественной организации БРОК о запрете на весеннюю охоту на птиц в крае, то, по словам главного специалиста управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Приморского края Алексея СУРОВОГО, этот вопрос требует дополнительного обсуждения.
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