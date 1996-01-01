Приморью - железную дверь!

В нашумевшей истории с оплатой за отопление подъездов срасти, похоже, утихнут не скоро. И хотя отопительный сезон уже на исходе и до следующего можно жить, не думая, откуда берутся в квитанциях мифические суммы за виртуальное тепло, в мэрии уже подумали за нас. За три года городские власти намерены превратить все подъезды в красивые и теплые. С чем мы будем жить и за что платить, на презентации программы "Наш дом" рассказала заместитель начальника муниципального управления содержания жилфонда и городских территорий Евгения МАЙОРОВА.

Программа, впрочем, действует уже два года. Но если раньше дело ограничивалось только побелкой-покраской и металлическими дверями, то сейчас подразумевается комплексный подход. По словам Майоровой, подъездам грозит не только косметический ремонт, но и восстановление освещения лестничных клеток, замена отслуживших свой срок оконных рам и дверей, ремонт мусоропроводов и систем отопления мест общего пользования. И само собой, не обойдется без железных дверей со знакомыми горожанами надписями "Приморью - достойную жизнь!" На все про все понадобится 3 года времени и более 430 млн руб. денег, из расчета 40-100 тыс. руб. на один подъезд. Эта гигантская сумма, как спланировали экономисты мэрии, сложится из средств городского бюджета и платежей населения за текущий ремонт. Какие компании будут осваивать деньги, пока не известно, говорят, в ближайшее время это будет определено по итогам конкурса. Правда, об условиях конкурса и его сроках пока ничего неизвестно.

Во Владивостоке около 5 тыс. подъездов, которые требуют ремонта. А значит, десятки тысячи жителей, которые пока что живут не совсем достойно. Повезет не всем сразу. Первыми право на достойную жизнь получат те, чьи подъезды наиболее запущены и кто исправно платит за текущий ремонт. Правда, если в доме вы один такой сознательный, а все остальные забыли про свой гражданский долг оплачивать квитанции, ситуацию это не изменит. Нужно, чтобы сознательность проявляло большинство жильцов. Специалисты управления содержания жилфонда уже провели обследование всех домов и сейчас готовят список первоочередных объектов.

Экспериментальный ремонт по обновленной программе "Наш дом" уже окончен в пяти домах по улице Борисенко. Там даже пластиковые окна поставили. Как объяснила Евгения Майорова, пластиковые окна оказались дешевле деревянных. В это, конечно, трудно поверить, и можно даже заподозрить особые отношения властей с поставщиками этих окон. Но мы не будем никого подозревать, ведь, в конце концов, экономистам мэрии виднее. К тому же, очевидно, что с пластиковыми окнами люди будут жить в тысячу раз достойнее, чем с деревянными.

Беречь элитные окна и свежую краску на стенах будут сами жильцы. Акты приемки подписывают именно они. Значит, и вандалов местных, стремящихся изуродовать отремонтированный подъезд, должны сами перевоспитывать.

Мэрия тоже играет не последнюю роль в перевоспитании людей. Вот, например, горожане заявляют: не хотим, дескать, платить за отопление в подъездах, срежьте нам батареи! "Мы объясняем, что это невозможно, - рассказала Майорова. - Существуют правила и нормы, по которым все системы в доме должны работать". Там, где с батареями напряженка, поставят новые. Кстати сказать, вовсе не обязательно, что на каждый этаж.

Как выяснилось, по проектам многих владивостокских домов радиаторы предусмотрены всего на пару-тройку нижних этажей. А остальные должны отапливаться по закону физики - тепло поднимается вверх. Жаль, конечно, но, как правило, этот закон физики в городских подъездах не работает - тепло не успевает подняться, испаряясь в щели окон и дверей. После масштабной ремонтной компании, очевидно, заработает. Плату за это, получается, берут вперед. И не всегда справедливо и объяснимо. Была комиссия, которая, если верить заявлениям чиновников, составляла акты на наличие тепла на лестничных площадках по факту присутствия этого самого тепла. Но ошибок все равно не удалось избежать. Теперь люди вынуждены ходить по инстанциям и доказывать, что в их подъезде уже лет 10 как радиаторы сняли, а плату требуют по полной программе. Чиновники мэрии и энергетики сваливают вину друг на друга, а жителей призывают платить исправно.