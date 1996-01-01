Километр до Находки подешевел

Находка стала первым и пока единственным в Приморье городом, где снизился тариф на пассажирские перевозки до сел и поселков, входящих в состав муниципального образования. Если раньше он составлял 0,9 руб. на километр пути, то с 1 апреля 2005 г. уменьшается в среднем до 0,6 руб. Автотранспортные предприятия, согласовавшие это снижение с администрацией города, рассчитывают, что убытки, которые образуются в результате принятия такого решения, в значительной степени компенсирует увеличившийся пассажиропоток.

Все существующие пригородные маршруты переведены в разряд городских. Изменена их нумерация. Плата за проезд от автовокзала Находки до села Душкино снизилась с 23,5 руб. до 20 руб., до села Анна - с 35 до 25 руб. Больше всех повезло жителям Южно-Морского: теперь добираться до Находки и обратно они будут не за 44 руб., а за 27 руб. Врангелевцам подфартило меньше: за билет до поселка Первостроителей теперь придется платить 25 вместо 27 руб.

В преддверии дачного сезона администрация города рассматривает еще один вариант снижения транспортной составляющей. Пенсионеры, имеющие льготу, смогут три раза в неделю ездить до приусадебных участков, расположенных за городской чертой, по единому проездному билету. Остальные, кто таких льгот не имеет, будут платить 7 руб. - стоимость проезда в пассажирском транспорте непосредственно в черте города.