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Бунт перевозчиков

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

15 марта дальнегорские перевозчики, владельцы коммерческих автобусов, микроавтобусов и такси, устроили несанкционированную стихийную забастовку. На внутригородские маршруты не вышли автобусы. Население города моментально почувствовало это на себе: на автобусных остановках появились толпы народа.

Как пояснил вице-мэр Александр ХРИСАНФОВ, на маршруты вышли автобусы только трех частных перевозчиков (ПАТО, ЧП ХАДЕЕВА и ЧП ЕГОРОВА), имеющих договоры с городской администрацией на выполнение муниципального заказа по пассажирским перевозкам и перевозкам льготников. Причина бунта остальных автобусников и таксистов, включая и муниципальных (имеющих вышеупомянутые договоры с горадминистрацией), - их одностороннее стремление повысить тарифы на проезд в общественном транспорте с 5 до 8 руб.

Ранее транспортники заявляли чиновникам о необходимости повышения платы за проезд, но им ответили, что надо подать в мэрию расчеты, обосновывающие такое повышение. Затем эти расчеты предоставляются на экспертизу в комитет по ценообразованию краевой администрации и лишь потом утверждаются в местной администрации. Накануне забастовки Александр Хрисанфов встретился с бунтовщиками и еще раз объяснил им порядок установления новых тарифов. "Но транспортники решили пойти незаконным путем и добиться своего путем стихийной забастовки",- отметил Александр Хрисанфов. Пока расчеты по увеличению транспортных тарифов до 10 руб. предоставили только ПАТО и ЧП Хадеева. Они были рассмотрены, и оказалось, что они не соответствуют методике расчетов краевой администрации, превышают реальные затраты перевозчиков.

Пригородные рейсы выполняются по расписанию благодаря трем отказавшимся от забастовки автобусникам. А вот город Дальнегорск лихорадит. На линиях не хватает около 40 единиц общественного транспорта. Горадминистрация намерена расторгнуть договоры с теми забастовщиками, которые продолжат акцию протеста, и заключить соглашения с другими перевозчиками. В ПАТО будут отремонтированы и выпущены на городские маршруты дополнительные автобусы. Наказать протестантов в мэрии решили, обратившись в прокуратуру с просьбой о расторжении договоров о муниципальном заказе с нерадивыми перевозчиками - автобусниками и таксистами.

В месяц за перевозку льготников мэрия платит автобусникам, прошедшим через городской тендер на получение мунзаказа, 131 тыс. руб. Льготников в соответствии с федеральным законодательством возят только автобусы вместимостью не менее 14 посадочных мест. Но муниципальный заказ по перевозке пассажиров выполняют также и более мелкие предприниматели - водители такси, микроавтобусов.

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