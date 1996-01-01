"Хабаровскэнерго" потеряло за год 64 миллиона рублей

Более чем на 64 миллиона рублей хищений электроэнергии выявлено специалистами ОАО "Хабаровскэнерго" в 2004 году. Зачастую воровством занимаются юридические и физические лица, способные в полном объеме платить за потребляемую ими электроэнергию без ущерба для себя и производственной деятельности.

Так, одна из пекарен г. Биробиджана нелегально использовала энергии на 1,4 млн руб. Для сравнения, все жители Еврейской автономной области (ЕАО) в месяц суммарно потребляют энергии на 7,5 млн руб.

В Хабаровске в феврале 2004 года выявлено предприятие, занимающееся дерево- и металлообработкой, которое похитило электроэнергии более чем на 262 тыс. руб. Один из изготовителей пластиковых окон незаконно присвоил электроэнергии почти 980 тыс. руб. Предприятие по изготовлению железобетонных конструкций "задолжало" энергетикам сумму в 238 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "Хабаровскэнерго", все нарушители будут компенсировать ущерб, причиненный противозаконными действиями, и выплатят значительные штрафы.