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Прорвало ...тарифы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 11 марта в Хабаровске в соответствии с постановлением мэра города изменилась плата за холодное водоснабжение и канализацию. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тарифы на водоснабжение повысились на 37%, на услуги канализации - 39%.

Теперь хабаровчане, проживающие в жилых домах с водопроводом, канализацией, ванными с централизованным горячим водоснабжением, будут платить за холодную воду 72,14 руб., а за канализацию - 83,23 руб. в расчете на человека.

Если дома оборудованы водогрейными колонками на твердом топливе, то ежемесячная стоимость водопровода составит 39,35 руб., а канализации - 30,73 руб. Если же колонки работают на газе, то плата за холодную воду будет равна 57,38 руб., а за канализацию - 44,82 руб.

В жилых домах, где есть водопровод, но нет ванн и горячего водоснабжения, стоимость холодной воды составит 26,23 руб. с человека, а услуги канализации будут стоить 20,49 руб. с человека. В общежитиях, где есть душевые, платить за холодное водоснабжение надо будет 29,52 руб., а за канализацию - 43,54 руб. с человека. Если в общежитии нет душевых, то ставки составят 19,67 руб. и 34,23 руб., соответственно.

В домах без водопровода и канализации за пользование водопроводными колонками плата составит 13,12 руб. с человека. Стоимость кубометра воды (при учете ее потребления приборами контроля) для водопровода составляет 10,78 руб. и для канализации - 8,42 руб. Для жителей частных домов при пользовании летним водопроводом цена кубометра воды будет равна 11,98 руб.

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