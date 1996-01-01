Замерзших граждан защищает прокуратура

Прокуратура Приморского края возбудила сразу три уголовных дела по фактам ограничения подачи тепловой энергии в Находке, Октябрьском и Хорольском районах края.

В Находке в результате незаконного ограничения подачи тепла была прекращена деятельность детского сада № 42 и средней образовательной школы № 25, в помещениях которых температура воздуха упала ниже установленных законодательством нормативов.

Филиалами "Октябрьский" и "Хорольский" КГУП "Примтеплоэнерго" ограничила подачу тепловой энергии в жилые дома и социально-бытовые учреждения районов. Все это, считают в прокуратуре, привело к нарушению прав потребителей, добросовестно оплачивающих услуги теплоснабжения. Для расследования уголовных дел создана следственная группа.