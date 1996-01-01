Получите льготный документ!

В минувшее воскресенье во Владивостоке началась выдача специальных удостоверений, которые дадут право на льготный проезд в любом пассажирском транспорте города. В целом, право на получение удостоверения имеют 86,5 тыс. льготников.

Удостоверения выдаются в средних школах города. Номер школы, к которой он "приписан", льготник сможет узнать в своем почтовом отделении. Документ можно будет получить 13, 20 марта и с 26 по 31 марта включительно с 9.00 до 18.00.

Удостоверения зеленого цвета и право на бесплатный проезд получат: льготники, включенные в краевой и федеральный регистры; социальные работники, обслуживающие граждан пожилого возраста и инвалидов; почетные граждане города; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; учащиеся общеобразовательных школ из многодетных семей; участковые милиционеры; родители или законные представители ребенка-инвалида.

Пенсионеры, достигшие возраста, необходимого для назначения пенсии по старости ,и учащиеся общеобразовательных школ получат удостоверения розового цвета, дающее право на скидку 50% от стоимости билета.

По сообщению пресс-службы администрации города, удостоверение льготника оформят на основании устного заявления, по предъявлении паспорта и документа, удостоверяющего право на социальную поддержку, а для пенсионеров - паспорта и пенсионного удостоверения. Заполняют удостоверения работники органов соцзащиты непосредственно при выдаче и включают следующие данные: фамилия, имя, отчество, льготная категория, а также фотография 3x4.