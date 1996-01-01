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Транспортная компания заплатит за унижение льготника

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

2089 руб. стоило ООО "АТО "Приморье-Арсеньев-3" хамское поведение водителя этого автотранспортного предприятия.

В декабре прошлого года водитель отказал в бесплатном проезде по маршруту Находка-Арсеньев на автобусе, принадлежащем предприятию, Людмиле Николаевне Т. Сделал он это, несмотря на то что она предъявила удостоверение ветерана труда. Мало того, что самим фактом отказа водитель нарушил закон "О ветеранах", он сделал это в оскорбительной, унижающей достоинство форме. Пенсионерку согласились везти только после предъявления других документов: паспорта, пенсионного удостоверения, справки об инвалидности и только при условии оплаты 50% стоимости проезда, что составило 89 руб.

Этот факт стал основанием для проведения прокуратурой Анучинского района проверки исполнения Федерального закона "О ветеранах" и иска в суд. Мировой судья в полном объеме его удовлетворил. Как сообщила прокуратура Приморского края, с транспортной компании в пользу гражданки Т. взыскано 89 руб., израсходованных ею на оплату проезда, а также 2 тыс. руб. в счет компенсации причиненного ветерану труда морального вреда.

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