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Автобусных капризов не будет?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пассажирские перевозки во Владивостоке будут организованы на основе здоровой конкуренции. Решение об этом было принято на заседании городской Думы, которая утвердила правила транспортного обслуживания горожан. Как сообщил депутат Ярослав СЛИВЧУК, "добрая конкуренция будет организована между коммерческими и муниципальными перевозчиками, чтобы не было "выкручивания рук" типа недавней забастовки водителей".

- Есть также проблема "неудобных маршрутов" в отдаленные районы Владивостока, куда не хотят возить горожан частные структуры, - отметил Сливчук. - К примеру, в поселок Трудовое. Теперь на такие направления будут поставлены муниципальные автобусы. Город не должен зависеть от чьей-то "капризной, однобокой воли", все должно быть сбалансировано, без монопольной зависимости. Для этого намечено пополнение муниципального автопарка.

- Кроме того, придется ужесточить правила игры для недобросовестных коммерсантов-перевозчиков, - заявил депутат.

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