Топливо жгли без учета

Кавалеровские депутаты обратились к местной администрации с идеей отказаться от услуг филиала ГУП "Примтеплоэнерго" и создать муниципальную службу по теплоснабжению района. Это случилось после думского заседания, инициированного специальной депутатской комиссией по социальной политике.

Думцы выяснили, что в итоге бесхозяйственности руководства кавалеровского филиала "Примтепла" за зиму район потерял мазута более чем на 7 млн руб. За это населению необоснованно насчитали около 12 млн руб. В котельных сегодня нет нормативного запаса жидкого топлива. В ходе отопительного сезона оно сжигалось без контроля и учета. Тендерные перевозчики снабжали район мазутом по завышенным расценкам. При этом оплачивать издержки предстоит населению. Местные думцы направили письмо с изложением этих фактов губернатору края, руководству краевого ГУП "Примтеплоэнерго" и в органы прокурорского надзора.