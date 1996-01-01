Хамишь, парниша!

Обещания мэра Владивостока о скором наведении порядка в компаниях, занимающихся городскими автоперевозками, медленно, но верно воплощаются в жизнь. Вот, например, на прошлой неделе уволили шесть водителей коммерческих автобусов. Аргумент - хамство и неэтичное отношение к льготникам. Интересно, что все эти водители трудились в небольших фирмах, от которых так мечтает избавиться городская администрация.

Безусловно, нельзя отрицать, что работники общественного транспорта, вне зависимости от размера своей компании, распоясались и действительно позволяют себе не самое вежливое отношение к пассажирам. За хамство водителей увольняли и раньше, поэтому о массовых увольнениях говорить не приходится. Правда, перевозчики делают это в самых крайних случаях. "Водителей не увольнять, а перевоспитывать нужно", - считает генеральный директор компании ООО "Каслар" Сергей ТАЮРСКИЙ. Если руководители крупных компаний еще как-то следят за поведением своих подчиненных, то в мелких, как правило, на это никто не обращает особого внимания. С беспределом нужно бороться. Однако обвинять только водителей, на наш беспристрастный взгляд, было бы несправедливо.

Без бумажки ты букашка

На недавнем совещании в мэрии глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ резко высказался по поводу грубиянов за рулем. "Случаи, когда водитель отказывается выполнять требования договора и уж тем более занимается рукоприкладством в отношении детей, которые имеют право на 50%-ную скидку на проезд, должны пресекаться сотрудниками управления транспорта максимально жестко, - заявил градоначальник. - Свою меру ответственности должны нести и руководители компаний-перевозчиков, которые не сумели или не захотели популярно довести до своих подчиненных новые правила проезда для льготников".

Случаи отказов в предоставлении скидок льготникам действительно имеют место. Особенно тяжко приходится школьникам - у них нередко вымогают за проезд все 7 руб. Только работники транспорта тоже не дураки и прекрасно знают, что любая льгота, согласно договорам, заключенным между транспортными компаниями и мэрией и на которые так любит сейчас ссылаться Николаев, действительна только при предъявлении удостоверений. А городские власти, объявив о своем щедром жесте, увы, вовремя о соответствующих документах не позаботились. Вроде мелочь, но отсюда - конфликты и многочисленные жалобы на хамов-водителей, которых можно осуждать с моральной точки зрения, но по закону они, получается, правы.

Слава богу, учащимся муниципальных школ (50%-ная льгота коснулась только таких школьников) после серии скандалов в автобусах удостоверения выдали. И многие водители уже смирились с новой категорией льготников. С 1 апреля появится еще одна - пенсионеры, которые, как заявил Николаев, тоже будут ездить с 50%-ной скидкой. Вопрос - удастся ли в течение месяца обеспечить все 140 тыс. пенсионеров удостоверениями, поскольку механизм их выдачи даже не разработан? Или же общественный транспорт захлестнет очередная волна скандалов, на этот раз с пожилыми людьми?

Мал золотник и не дорог

Как бы то ни было, водителям лучше прислушаться к настоятельным просьбам мэра быть повежливее. Правда, как утверждают некоторые перевозчики, многое зависит не столько от поведения водителей и количества жалоб горожан, сколько от места работы грубиянов. Ведь обиженные пассажиры могут пожаловаться на недостойное поведение как руководителю компании, в которой работает хам, так и в мэрию. Каждый день только в администрацию поступает 15-20 жалоб.

"Если жалобы на водителей не прекратятся в ближайшие дни, мы будем ставить вопрос о расторжении договоров на работу на городских маршрутах и аннулирование лицензий таких компаний", - твердо пообещал Николаев. Что это могут быть за компании, многие уже догадываются. Не зря столько времени все обсуждают грядущий передел в области общественных перевозок и "укрупнение" транспортных предприятий. Впрочем, по словам начальника управления транспорта мэрии Василия НАЛОМЫ, делается это вовсе не для того, чтобы избавиться от неугодных перевозчиков, а на благо горожан.

- Не может работать фирма, у которой всего один-два автобуса, - объяснил Налома в интервью "ЗР". - Не может быть бизнеса и у фирмы с 20 автобусами. Бизнес может быть там, где 100 и более автобусов. Вот там просматриваются все экономические показатели. Сами посчитайте. Если работать по закону, платить налоги, то, имея 20 автобусов, вы будете нести убытки. У нас такие фирмы работают только потому, что уходят от налогов. К тому же существует понятие резервного фонда: на 20 автобусов должен быть 1 резервный. Если автобус сходит с линии, его нужно заменить другим! А иначе как объяснить отсутствие транспорта пассажирам? Мелким компаниям невыгодно содержать резервные транспортные единицы, не выгодно содержать медиков, ремонтные бригады. Мы никого не объединяем, но те фирмы, которые имеют 10 автобусов, не будут работать на рынке, они создают проблемы для всех. Поэтому будет укрупнение компаний. Еще один момент: есть такое понятие - организация перевозок. Как думаете, легче организовать 28 фирм или 10?

Очевидно, что 10 контролировать гораздо проще. И в этом смысле планируемое укрупнение - выход. С другой стороны, в Хабаровске, например, таких проблем нет. Там коммерсантам удается делать бизнес, содержа всего один-два автобуса. Конечно, они так же, как и наши перевозчики, не самые законопослушные налогоплательщики, однако организовать многочисленных бизнесменов хабаровской мэрии почему-то удается. По мнению Наломы, дело тут в диспетчерских пунктах, которые должны следить за ритмичностью выполнения графиков. Если у наших соседей их 40, то у нас всего пять. В ближайшее время вряд ли их станет больше - организация одного диспетчерского пункта, как сообщил Василий Налома, стоит $ 3-5 тыс.

Я бы в транспортники пошел, пусть меня научат

- У меня в управлении работают всего два специалиста-транспортника, а остальные - геологи, разведчики и прочие, -откровенно признался главный во Владивостоке по транспорту. - Только вы никому не говорите об этом.

Говорить и не обязательно. Но можно отдать должное мэрии: осуществляя глобальные реформы в области городских перевозок, она делает первые шаги. И если учитывать, что долгие годы транспортом никто толком не занимался, шаги эти, даже несмотря на отсутствие профессионалов, очень смелые и уверенные. Правильные или нет - потом разберемся.