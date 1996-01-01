Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Весенний гардероб
Мы все в ожидании весны и главного праздника сезона - 8 Марта. И конечно, в этот Международный женский день девушки должны прекрасно выглядеть. Что для этого нужно? Для начала пора поменять роскошные объемные меха на коротенькие очаровательные дубленки.
В наступающем сезоне зеленый цвет станет модным. Это цвет на все времена, он подсвечивает аристократическую бледность и выгодно оттеняет загар. Его главное преимущество - в бесконечном количестве оттенков.
В моде по-прежнему остаются свитера. В магазинах всегда очень большой выбор с замысловатыми рисунками, в горизонтальную, диагональную полоску, ромб, от самых нежных оттенков до самых ярких диких цветов, а также приветствуются узоры, косы, снежинки, другая интересная фактура. Свитера могут быть на молнии или на пуговицах. Горловина тоже может быть разного вида.
Предпочитающим классику, можно носить вещи из твида, так как он опять входит в моду. Наряды могут быть самые различные, начиная топом и закачивая шляпкой.
Так же в моду вошло пончо. Оно может быть из шерсти, хлопка, шифона, расшитого блестками и стразами.
Хорошим дополнением пончо послужат джинсы. Они могут быть укороченными. Такие больше всего подойдут высоким барышням. Классические джинсы подойдут всем. Дизайнерские джинсовые брюки могут найти популярность у худеньких девушек. А джинсы брючного покроя лучше всего будут смотреться на миниатюрных леди.
Джинсовые мини-юбки подойдут длинноногим. Юбки в складку можно посоветовать тем, у кого широкие бедра. Ну, а для тех у кого идеальные ноги подойдет юбка-карандаш.
И завершением наряда послужат френчи, которые отлично будут смотреться на девушках с маленькой грудью. А вот жакеты подойдут девушкам с большим бюстом. Куртки будут отлично смотреться на девушках с мальчишеской фигурой.
А ближе к торжественному вечеру джинсы можно поменять на что-нибудь более праздничное, к тому же блестящие вещи по-прежнему остаются хитом сезона.
С праздником Вас, милые женщины!
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Кто "слил" всех министров Путину?
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов