Весенний гардероб

Мы все в ожидании весны и главного праздника сезона - 8 Марта. И конечно, в этот Международный женский день девушки должны прекрасно выглядеть. Что для этого нужно? Для начала пора поменять роскошные объемные меха на коротенькие очаровательные дубленки.

В наступающем сезоне зеленый цвет станет модным. Это цвет на все времена, он подсвечивает аристократическую бледность и выгодно оттеняет загар. Его главное преимущество - в бесконечном количестве оттенков.

В моде по-прежнему остаются свитера. В магазинах всегда очень большой выбор с замысловатыми рисунками, в горизонтальную, диагональную полоску, ромб, от самых нежных оттенков до самых ярких диких цветов, а также приветствуются узоры, косы, снежинки, другая интересная фактура. Свитера могут быть на молнии или на пуговицах. Горловина тоже может быть разного вида.

Предпочитающим классику, можно носить вещи из твида, так как он опять входит в моду. Наряды могут быть самые различные, начиная топом и закачивая шляпкой.

Так же в моду вошло пончо. Оно может быть из шерсти, хлопка, шифона, расшитого блестками и стразами.

Хорошим дополнением пончо послужат джинсы. Они могут быть укороченными. Такие больше всего подойдут высоким барышням. Классические джинсы подойдут всем. Дизайнерские джинсовые брюки могут найти популярность у худеньких девушек. А джинсы брючного покроя лучше всего будут смотреться на миниатюрных леди.

Джинсовые мини-юбки подойдут длинноногим. Юбки в складку можно посоветовать тем, у кого широкие бедра. Ну, а для тех у кого идеальные ноги подойдет юбка-карандаш.

И завершением наряда послужат френчи, которые отлично будут смотреться на девушках с маленькой грудью. А вот жакеты подойдут девушкам с большим бюстом. Куртки будут отлично смотреться на девушках с мальчишеской фигурой.

А ближе к торжественному вечеру джинсы можно поменять на что-нибудь более праздничное, к тому же блестящие вещи по-прежнему остаются хитом сезона.

С праздником Вас, милые женщины!