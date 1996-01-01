Тайну раскроет... грудь

Итальянский специалист в области сексуальных отношений утверждает, что он может многое рассказать о личности каждой женщины, основываясь лишь на размере и форме ее груди.

Интервью с сексологом Пьеро ЛОРЕНЦОНИ публикует немецкая газета Bild. Ученый считает, что грудь определяет характер женщины, вероятно, в гораздо большей степени, чем знак Зодиака, под которым она родилась.

Лоренцони классифицировал женские прелести в соответствии с различными фруктами. Он считает, что мужчины могут самостоятельно выстраивать свои собственные сексуальные гороскопы, руководствуясь размерами грудной клетки своей предполагаемой партнерши.

Итак, фруктовая карта начинается с... традиционной дыни. Согласно Лоренцони, женщин с большой округлой грудью, напоминающей по форме дыни, раньше всегда считали склонными к материнству, но это далеко не так. "На самом деле, такие дамы любят поесть, хотят, чтобы их баловали, им нравится, когда их обожают, но при этом сами они редко любят секс", - отмечает ученый.

Для мужчин, желающих нечто более живенькое, следует выбирать женщин с грудью типа "лимон" - дерзкую и видную. "Эти женщины полны жизни и умеют посмеяться над собой. Они предпочитают сбалансированную жизнь, не предполагающую никаких сюрпризов".

Шикарная грудь овальной формы (по классификации - "ананас") предполагает, что ее владелица - умна, часто стремится сделать карьеру, но в душе остается достаточно романтичной. "Такие дамы, как правило, и самые верные. Но завоевать сердце "женщины-ананаса" не так-то просто", - отмечает ученый.

Груди в виде виноградин - выдающиеся вперед и твердые - также не совсем хороший признак для качественного секса. "Такие женщины могут выглядеть эротичными, но на самом деле, они - застенчивые и скромные домоседки. Она может потакать желаниям партнера, но сексу предпочитает нежность".

Даже дамы с грудью-"апельсином" не так уж хороши, чтобы поднять градус между простынями. "Поскольку они очень уверены в себе и точно знают, чего хочет, секс интересует их меньше всего. Им больше нравятся разговоры и партнерские отношения".

Женщины с небольшой грудью, напоминающей "вишенки" - "забавны и достаточно возбуждаемы". В постели они равно изобретательны и умны. Они - прекрасные партнеры для жизни, но секс их интересует постольку поскольку", - отмечает исследователь.

И, наконец, женщины, чья грудь напоминает по форме "грушу". "Любят любовь во всех ее проявлениях. Она может быть достаточно набожна, но знает, как следует заниматься сексом", - подводит итог итальянский сексолог.