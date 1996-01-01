Перестаньте торговаться и влюбитесь!

Ну вот и пришла пора поздравлять друг друга с Новой Весной! Зима тает на глазах, а в цветочные киоски завезли гиацинты... Мужчины, счастливые обладатели любимых жен или подруг, благодарные сыны, коллеги из ряда сильной половины создают очереди у прилавков в поисках подарков для половины прекрасной, которая в свою очередь прихорашивается, ожидая сюрпризов и признаний. К сожалению, весеннее романтическое дыхание открылось не у каждого. И фраза - Я НЕ ЛЮБЛЮ 8 МАРТА - не редкость. Просто некому дарить или не от кого ждать букетик тюльпанов, к которому, как правило, прилагается еще и надежда... Надежда на чувства. Можно ли снова полюбить, если за плечами уже есть опыт несложившихся отношений?

Консультирует психолог-практик, руководитель Центра человековедения и духовного совершенствования "Синтон" в г. Москве Николай Иванович КОЗЛОВ.

- У многих моих знакомых встречается проблема - они никого не могут полюбить. От чего это зависит?

- Во-первых, с возрастом отношение к любви меняется: на первый план выдвигаются уже другие ценности, а ценность любви снижается. Свой вклад вносит и общественное мнение: традиционно почему-то считается, что все эти "любовь, чувства, поэзия" - удел молодежи, а взрослые серьезные люди любовью уже не увлекаются. Как ни глупо, на многих это действует. Но даже вне зависимости от общественного мнения серьезная проблема немолодых людей - это снижение способности любить. Как в 18 лет трудно было не влюбиться, так в тридцать, сорок трудно полюбить. Конечно, сказывается и то, что резко сужается круг возможных знакомств. Но даже если человек приличных людей вокруг себя видит много, то начинает к каждому придираться: в этом одно не то, в том - другое, и никого "подходящего" для него нет. За этим стоит многое: груз разочарований, после которых страшно увлечься - вдруг снова произойдет разрыв; завышенный уровень притязаний - боимся "продешевить"; усталость души - нечем любить. Но результат всегда один - сердце молчит.

- Что же тогда делать?

- Это становится препятствием на пути многих хороших потенциальных пар: встретились два хороших человека, а сердце при встрече не трепещет. А если не трепещет, значит, из отношений исчезает какое-то неуловимое очарование. Хороший, но не люблю. А не люблю, значит, не судьба. Как правило, проблема поиска любимого в большей степени проблема не самого любимого, который все не появляется, а того, кто этого любимого ищет. Проблема в его неумении любить, в неумении наполнять свое сердце, душу любовью и от всего сердца раздавать ее. Потому что, если моя душа переполнена радостью, любовью, она находит интересным все и готова помочь любому. Она готова излиться нежностью даже на неодушевленный предмет: обыкновенная чашка может очаровать меня и вызвать поток волнующих чувств. Если так можно очароваться неодушевленным предметом, то понятно, что известный вам хороший человек даст вам больше возможностей для этого. Он, скорее всего, поддержит вас и ответит вам взаимностью.

- Но полюбить красивый неодушевленный предмет и человека с его недостатками не одно и то же.

- Вы правы, ради справедливости надо отметить, что некоторых людей труднее любить, чем неодушевленные предметы: предметы не мешают нам их любить, а такие люди активно отталкивают и нас, и нашу любовь. Как правило, они отказываются и от любви к себе, поэтому они очень несчастные. Но есть и другая причина. Есть известное высказывание Эриха ФРОММА о том, что "двое влюбляются в том случае, если они находят, что выбрали лучший товар на рынке, учитывая при этом ограниченность собственных средств для обмена".

- Что это значит?

- А то, что я не верю мужчинам и женщинам, которые говорят, что никак не могут найти себе партнера для семейной жизни. Можно предположить, что ни один из трех-четырех кандидатов не может устроить человека. Но если его не может заинтересовать ни один из, скажем, сорока при том условии, что все кандидаты - не уроды ни физически, ни нравственно, то, видимо, причина отсутствия реакции кроется не в "неудачных" претендентах на руку и сердце, а в психологических проблемах самого человека.

- То, что нужно расширить круг поиска, - это ясно, но в каких проблемах здесь все-таки дело?

- А дело вот в чем. Скорее всего, где-то рядом с вами ходит тот человек, который может сделать счастливой вас и которого можете сделать счастливым вы. Но вы обходите его стороной, потому что думаете: "А вдруг я встречу еще красивее, веселее и покладистее?" То есть надеетесь, что на брачный рынок завезут новую, еще более удачную партию товара. Но сколько бы его ни привозили, всегда можно предположить, что и этот не самый лучший. Поэтому мой вам совет: перестаньте торговаться и влюбитесь! Хотя бы просто потому, что это лучший подарок, который можно себе сделать.

- Легко сказать, влюбитесь, а если у человека за спиной груз неудачного опыта или, что еще хуже, физическое или психологическое насилие и он теперь не доверяет людям?

- Ну, был у вас этот самый "неудачный опыт". И долго вы будете с ним носиться как с писаной торбой? Закрываться от любви на том основании, что когда-то связалась не с тем человеком, глупо. Если у вас что-то два-три раза не получилось, это не значит, что и дальше не получится. Это значит лишь то, что вы это делать пока не умеете. При желании можно почитать литературу на эту тему, еще лучше - пройти хорошие психологические тренинги. Все возможно, нужно лишь не лениться и прилагать к этому старания.

- По вашим словам выходит, что любовь - это занятие сложное и не дешевое?

- Бывает по-разному. Если вам не важно, в кого влюбляться, если вас не особенно интересует качество отношений, то есть если вы готовы на "дешевые варианты" - здесь ничего сложного нет. Идите и влюбляйтесь в первого попавшегося человека. Очень может быть, что вам повезет и он ответит взаимностью. Ну и славно. Какое-то время вы будете любить друг друга, потом начнете страдать - в любом случае это все равно лучше, чем сидеть дома и маяться от скуки. Расстанетесь - не страшно, скоро найдете следующего человечка, подходящего для этой игры в любовь. Но если вы настроены на качественные отношения, хотите любить человека по-настоящему достойного, хотите, чтобы ваша любовь была красивой, а не тягомотиной с обидами, истериками и угрозами, то такой вариант требует затрат. Вы хотите, чтобы все было, как в романах - душевно, со взглядами, стихами... - здорово, а сами-то вы стихов достойны? Или вы, молодой человек, стихи сочинять умеете? А вот этому, простите, научить и это воспитать можно не за одну неделю и не за один месяц. Для этого нужно стать другим человеком.

- Допустим, человек стал достойным любви, но кто может дать гарантию, что у него после этого сложится все отлично?

- Во-первых, гарантии, что у вас всегда в жизни все будет классно, не даст никто. Такого не бывает. Кирпич на голову любому из нас может упасть когда угодно, и что теперь - ничего не делать? Кто хочет результата - ищет средства, кто не хочет ничего делать - ищет оправдания. Тем более что умные люди обычно не ходят там, где кирпичи часто падают и человека они себе находят такого, который, скорее всего, случайно не уйдет...

- Какой практический совет вы можете дать людям, которые не могут избавиться от переживаний своего прошлого?

- Не жить этим прошлым. Когда ты по сотому кругу прокручиваешь в своей памяти, к примеру, случай насилия, ты как бы заново оказываешься запертой в комнате насильником. Эти воспоминания с годами будут еще больше травмировать твою психику. Тебе это надо? Нет. Тогда не кисни, а обратись к специалисту. Или помоги себе сама. Возможно, вам поможет такой прием: расслабьтесь и погрузитесь в ситуацию своего прошлого, вспомните, что и как было, даже если эти воспоминания тяжелые. Почувствуете, что напрягаетесь - снова расслабьтесь. Проиграйте ситуацию еще раз на фоне расслабления - уже будет легче, а потом в том же расслабленном состоянии представьте продолжение ситуации, где мир уже окрашен светлыми и яркими красками, где жизнь продолжается, где вам жить хочется и вам хорошо. Окрасьте картинку мира в эти бодрые цвета, а потом представьте разную приятную конкретику: например, вот с вами знакомится замечательный молодой человек, он вам нравится, за вами ухаживает, и далее все красиво и прекрасно. Старое уходит, к новому привыкаешь, и это гораздо лучше.

- Посоветовали бы вы искать надежных и крепких отношений среди людей верующих?

- Если семью создают два верующих человека, обычно у них складывается более крепкий союз, чем у людей неверующих. Важно только, чтобы они исповедовали одну религию. Потому что, если жизнь связывают православный и мусульманин, отношения получаются сложными. Или христиане разных конфессий - то же самое. Эзотерик и православный уживаются с трудом. Верующий и суеверный - проблемы. Оба верите в приметы - ладно, но еще важнее, чтобы у вас приметы совпадали. Вера двоих должна быть общей: если ты веришь в то, что мир прекрасен, то найди себе другого такого же, кто миром очарован.

- И напоследок, почему все-таки так много одиноких среди достойных, молодых и красивых людей? Почему каждая третья семья по статистике заканчивается разводом?

- Может быть, потому, что они реально любить не умеют. Когда нам хочется любви, мы начинаем от любимого чего-то ждать, надеяться, предъявлять к нему требования, а он... А он - такой же несовершенный, как и ты, и всего того, что ты от него хочешь, дать не может. Тогда ты начинаешь злиться, тосковать, кричать и обвинять. И он тебе отвечает почему-то не любовью, а таким же напрягом. И ты понимаешь, что нашла не любимого, а противного и вредного. Тогда женщины делают один вывод, а мужчины - другой. И благополучно расстаются. Несколько таких экспериментов - и люди понимают, что любовь - это сказка, в которую верить глупо. И лучше сидеть за компьютером или за телевизором, там, по крайней мере, все надежно и предсказуемо. На самом деле, любовь - это игра потрясающей интересности, с которой по живости переживаний не может сравниться никакая компьютерная игра, никакой детектив. Конечно, для этого в нее нужно научиться играть и, главное, выигрывать. Ну а кто не научился в нее играть, рассказывает, что это игра неинтересная. Виноград - зелен.