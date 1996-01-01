История в медалях

9 февраля во Владивостоке на Морском мемориальном кладбище, в день 101-й годовщины сражения крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой, состоялось возложение венков к памятнику нижним чинам легендарного крейсера. Здесь же три офицера Тихоокеанского флота (ТОФ): контр-адмирал Андрей ВОЙТОВИЧ, капитан 1 ранга Дмитрий ПОЛОЗОВ, капитан-лейтенант Богдан ПАСЕЧНИК и архиепископ Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН, были награждены специально учрежденной памятной медалью.

Как прописано в приказе командующего ТОФ адмирала ФЕДОРОВА, "за инициативу и усердие, проявленные при подготовке и выполнении задач похода отряда боевых кораблей ТОФ в порт Ичхон (Республика Корея), посвященного 100-летию подвига экипажей крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", за личный вклад в дело укрепления духовных основ воинской службы, сохранения и приумножения героического наследия флота Отечества".

Рожденная дважды

Между тем аналогичная памятная медаль была отчеканена еще в 1904 году, сразу же после морского боя под Чемульпо. По приказу царя-батюшки Николая II ее вручили 687 русским морякам. Кроме того, всех участников сражения наградили Георгиевскими крестами. А в 1954 году Президиум Верховного Совета СССР в честь 50-летия этих событий наградил оставшихся в живых моряков медалями "За отвагу".

Но это дела давно минувших дней. А современный вариант царской медали в честь подвига экипажей "Варяга" и "Корейца" появился благодаря известному владивостокскому коллекционеру ветерану ТОФ Сергею ШИШКОВУ.

Медаль в честь подвига экипажей "Варяга" и "Корейца" образца 2005 года - точная копия своего прототипа, рожденного 100 лет назад. Она также выполнена из чистого серебра, и ее также украшает голубая "андреевская" лента. С той лишь разницей, что на реверсе появилась надпись "100-лет подвигу "Варяга" и "Корейца".

- Эта медаль была первой наградой, учрежденной в русско-японскую войну. Ее описание есть в моем трехтомнике "Награды России". Где я, кстати, рассказал, как чествовали этих героев, как их принимали сперва в Одессе, потом в Санкт-Петербурге. Как для них накрывали столы в Зимнем дворце. Сейчас все гордятся, что российский флаг в том бою не был спущен. Но почему-то никто не хочет вспоминать, что этот неспущенный флаг и по сегодняшний день хранится в музее в Корее, - говорит Сергей Станиславович.

Идея вернуть к жизни медаль в честь подвига моряков "Варяга" и "Корейца" у Шишкова возникла пару лет назад. Поначалу он планировал выпустить ее аккурат к 100-летию морского сражения под Чемульпо. Но пока разрабатывался и согласовывался ее эскиз, пока утверждались "Положение о награждении" и удостоверение к медали, возрожденная награда опоздала к своему вековому юбилею ровно на один год. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Первую партию медали в количестве 100 штук отчеканили в Корее. Материал и работу коллекционер оплачивал из своего кармана. По словам Сергея Станиславовича, когда он обратился в Москве к российским мастерам с заказом, возникла неразрешимая проблема. Оказалось, что отечественным ткацким станкам не под силу изготовить ленту с перекрестием цветов. Так, чтобы одна сторона ленты была сплошь голубой, а другая - белой с синим перекрестием, повторяющимся через равные интервалы. А корейцы эту работу выполнили играючи. Они на каждую медаль делали свою ленту.

Награды ждут героев

По признанию Сергея Шишкова, фалеристика в его семье - наследственное хобби. В свое время ордена и медали собирали его дед Лев Георгиевич и его отец Станислав Львович. Они, кстати, тоже были военными. Но только Сергей Станиславович попытался совместить коллекционирование с наукой. Благо основатели семейной коллекции оставили ему в наследство богатейший архив.

Свой первый труд, 2-томник "Ордена и медали СССР. 1918-1991", Шишков издал в 2000 году в Сингапуре тиражом 1000 экземпляров. Награды в справочнике даны в натуральную величину и в полном цвете, как в жизни. В Приморье на тот момент на нашлось типографии, способной удовлетворить все требования автора. Чтобы красный цвет был действительно красным, а не бордовым или розовым...

Достоинство 2-томника - полные списки кавалеров орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Ушакова и Нахимова первой степени. Благодаря этому справочнику по номеру на ордене можно узнать, кто, где, кому и за что его вручил. Здесь же указаны вес и размеры наград. Кроме того, в книге - полный список "лишенцев". Было время, когда в Стране Советов из бывших героев делали врагов народа, в одночасье лишая званий, орденов, а зачастую и жизни.

Девять лет у Шишкова ушло на сбор материала о военных наградах бывшего Советского Союза, а 3-томник "Награды России" он уже делал три года. "Награды России" были изданы на Украине. В Днепропетровске для них нашлась подходящая типография, до этого 10 лет печатавшая только плакаты, листовки и визитки. Теперь же ее визитная карточка - книги коллекционера из Владивостока. В канун 60-летия великой Победы Сергей Шишков закончил работу над 2-томником "Награды Советского Союза", который также будет печататься на Украине.

- В этих книгах я описал награды, прилагающиеся к всевозможным почетным званиям, плюс наградное именное оружие. Кроме того, сюда вошли награды, не вошедшие в мой первый 2-томник, а потом будут "Награды современной России", - рассказывает коллекционер.

Кстати, осенью 2003 года тогдашний мэр Владивостока Юрий КОПЫЛОВ обратился к Сергею Шишкову с просьбой подумать об изготовлении памятных медалей и знаков столицы Приморья.

Шишков идеей проникся, сделал эскизы, по которым были изготовлены пробные экземпляры командорского креста "Почетного гражданина Владивостока", памятный знак в честь 150-летия Владивостока и настольная медаль с изображением стелы и герба Владивостока. На медали отчеканена дата "1860-2010", то есть медаль сделана к 150-летию Владивостока.

- Я эти награды делал вместе с другом и коллегой по увлечению Валерием САМСОНОВЫМ, - рассказывает Сергей Станиславович. - Мы выиграли тендер, Копылов подписал все бумаги и издал "Положение о награждении", нас оставалось только профинансировать. Но бывший мэр никаких медалей не заказывал, а мы в очередной раз "пролетели", вложив в проект свои деньги.

Сегодня образцы несостоявшихся чисто приморских наград, дожидаясь своего часа, хранятся дома у Шишкова. Коллекционер надеется, что этим проектом заинтересуется новый мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, ведь до 150-летия города осталось не так много времени.