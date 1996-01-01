Танки немцев не боятся

В сквере около Краевого дома молодежи на постаменте из бетона и гранита стоит танк, легендарная "тридцать четверка". Грозная машина появилась здесь весной 1987 года в память о танковой колонне "Приморский комсомолец", построенной в 1943 году на деньги жителей края. На мемориальной доске увековечен личный состав колонны. По данным краеведческого музея имени Арсеньева, после войны в Приморье вернулось 15 человек из 63-х, воевавших в составе "Приморского комсомольца".

Время берет свое. Сегодня во Владивостоке проживают только два героя-танкиста: Михаил Филимонович НЕХАЕНКО и Дмитрий Иванович ФОМИН, который уже 12 лет как парализован. В течение последних двух лет ушли из жизни Владимир Дмитриевич АСТАФУРОВ и Григорий Тимофеевич МАСИБУТА. Они тоже жили в столице Приморья. К сожалению, неизвестны судьбы ветеранов "Приморского комсомольца" Семена КЛАДНИЦКОГО, проживавшего в Ольгинском районе, и Андрея АДОДИНА. В 60-х годах он жил в Лесозаводске. Если кому что-либо известно о них, сообщите в редакцию "ЗР". Заранее признательны!

Начало истории

"17 января 1943 года в краевой газете "Красное знамя" было опубликовано обращение комсомольцев Дальневосточного пароходства к молодежи Приморского края с призывом собрать средства на строительство танковой колонны "Приморский комсомолец". Комсомольцы и молодежь края горячо откликнулись на этот призыв. За два месяца было собрано 7 миллионов рублей, после чего Приморский крайком ВЛКСМ обратился к Верховному Главнокомандующему с просьбой разрешить подготовить 20 экипажей для этой танковой колонны. Такое решение было получено, и 22 апреля бюро крайкома комсомола приняло постановление о комплектовании экипажей танковой колонны "Приморский комсомолец". Этот день и принято считать днем рождения колонны", - так описал в своих мемуарах начало истории "Приморского комсомольца" подполковник запаса, бывший заместитель командира танковой роты по технической части Петр ПЕТРЕНКО, ныне покойный.

Досье Во время Великой Отечественной в фонд обороны поступило от населения около 6 миллиардов рублей наличными плюс много золота, серебра и драгоценностей в изделиях. На эти добровольные взносы было построено 30,5 тысяч танков и самоходных установок (САУ). Всего же с 1941 по 1945 годы танковая промышленность СССР выпустила 102,8 тысячи боевых машин. То есть каждый третий танк и САУ были построены на пожертвования трудящихся.

Экипажи для танковой колонны комплектовались из молодежи, работающей на предприятиях Владивостока. Из 350 добровольцев на учебу в Нижний Тагил, в 19-й учебный танковый полк Уральского военного округа отобрали 63 человека. Здесь же, кстати, на военном заводе и собирали танки для будущей колонны. На лобовой броне каждого танка была укреплена хромированная табличка с надписью "Танковая колонная "Приморский комсомолец".

Обучение молодых танкистов ратному делу длилось 4 месяца. После чего были сформированы две танковые роты, в каждой по 10 танков Т-34. И 12 октября 1943 года "Приморский комсомолец" отправился на фронт. Попрощаться с земляками в Нижний Тагил приехали представители Приморского крайкома ВЛКСМ. Боевое крещение приморцы приняли на Лютежском плацдарме под Киевом, когда танковая колонна уже воевала в составе 56-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии под командованием генерала Павла РЫБАЛКО...

Выжил чудом

Автобиография одного из бывших танкистов - ветерана Великой Отечественной Михаила Нехаенко уместилась на 4-х листах школьной тетради. Включая фронтовые воспоминания. Он не из тех, кто трезвонит на каждом углу о своих подвигах, зачастую приписывая себе несотворенные деяния. Бог судья таким говорунам. Нехаенко скуп на эпитеты, но о ратном труде героя-танкиста красноречиво говорят ордена и медали на его груди. И еще палка, на которую он опирается при ходьбе. В боях за Чехословакию Михаил Филимонович едва не потерял ногу. И вообще чудом остался жив...

Нехаенко родом из деревни Шмаковки Кировского района. В 1934 году его семья перебралась во Владивосток, где он до декабря 1941 года, то есть до 7-го класса, проучился в школе № 2. А потом, как говорит ветеран-танкист, "ввиду тяжелого положения на фронте два класса мальчишек и девчонок отправили в ФЗО, в поселок Семеновка" (ныне - город Арсеньев. - Прим. авт.).

- После окончания ФЗО мы должны были заменить ушедших на фронт взрослых. Отучившись 4 месяца, я вернулся во Владивосток на судоремонтный завод № 2. Днем работал токарем, а вечером инструктор из военкомата по 3-4 часа обучал нас военному делу, - вспоминает Михаил Филимонович.

Миша токарил до мая 1943 года, пока не узнал о наборе добровольцев в танковую колонну. Он, как и его товарищи, написал заявление с просьбой отправить на фронт и чтобы непременно в составе "Приморского комсомольца". Будущий танкист очень боялся, что на войну его не возьмут, лет-то ему было всего 17. Но Крайком ВЛКСМ его просьбу удовлетворил, и 5 мая он в числе 63-х счастливчиков отправился на Урал.

- В Нижнем Тагиле нас учили стрелять из пушки и пулемета, учили водить танк и работать на радиостанции. А в первых числах сентября послали на завод, где мы помогали комплектовать уже свои танки и где были сформированы экипажи. Командирами нам назначили офицеров, уже бывших на фронте и выписанных из госпиталей, - рассказывает ветеран.

...В ночь с 5-го на 6 ноября, сделав скрытно 200-километровый бросок и форсировав без потерь Днепр, "Приморский комсомолец" в составе 3-й гвардейской танковой армии 7 ноября ворвался в Киев, попутно освободив Житомир. Но немцы, подтянув танковые и пехотные части, перешли в контрнаступление и вновь заняли Житомир. 20 ноября в бою под деревней Гниловкой, что в 20 км от городка Фастов, при отражении очередной атаки фашистов танк Нехаенко был подбит. Раненого Михаила из горящей машины вытащил стрелок-радист. Потом были долгие месяцы в госпитале в Курске.

- В феврале 1944-го после выздоровления я попал в 13-ю танковую бригаду 5-й общевойсковой армии. А в августе 44-го нас срочно перебросили в Карпаты под город Кросно. С нами бок о бок все время воевала чехословацкая бригада генерала Свободы. У нас с ними была одна задача - ворваться в Чехословакию и помочь восставшим чехам, - говорит Михаил Нехаенко.

19 сентября танковая рота, где служил наш земляк, получила приказ зайти в тыл противника на 2-3 км, перекрыть шоссе и не дать немцам перебросить подкрепление к районному центру, где шли сильнейшие бои. Танкисты задачу выполнили и держали оборону до подхода наших сил. Но Михаилу снова не повезло. Его танк подбили, а он был ранен в правую ногу. Более суток, истекая кровью, он полз к своим, пока его не подобрали разведчики и не отправили в полевой госпиталь. На этом персональная война танкиста Нехаенко закончилась. В госпитале городка Красноармейска, что под Сталинградом, ему сделали две операции и 18 марта 1945 года комиссовали по 2-й группе инвалидности. Победу наш герой встретил дома, во Владивостоке, где потом женился, растил детей и трудился до пенсии. Но это уже другая история.

Дошли не все

...3-я гвардейская танковая армия, в составе которой воевали танкисты "Приморского комсомольца", не штурмовала имперскую канцелярию и рейхстаг. Эта честь выпала частям и соединениям 1-го Белорусского фронта. Тем не менее все рыбалковцы, принимавшие участие в штурме Берлина, оставили на стенах и колоннах рейхстага свои подписи. Среди них есть и несколько автографов комсомольцев-добровольцев из танковой колонны "Приморский комсомолец". К сожалению, до Берлина дошли не все.