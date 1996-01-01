Первая на передовой

Если бы четверть века назад 19-летней студентке Ашхабадского университета Татьяне ИВАНОВОЙ сказали, что в ее судьбе будут война, кровь и потери друзей, она бы только рассмеялась. Какая война, когда все прогрессивное человечество, по словам "дорогого Леонида Ильича", борется за сокращение ядерных вооружений и за мир во всем мире? Кроме того, она только что вышла замуж за любимого человека, и жизнь, как тогда казалось, будет вечной и безоблачной.

Только доучиться с первого захода Татьяне не довелось. Во-первых, она ждала ребенка. Во-вторых, ее супруг Борис БОГАТОВ, военнослужащий срочной службы, после дембеля собрался домой в Пензу и она поехала с ним.

Побороть страх

А еще через три года Татьяна с мужем развелась и вернулась с 2-летним Денисом к маме в Туркмению. Причина развода была банальной, ненаглядный оказался охоч до спиртного и женщин. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Вернувшись в Ашхабад, Таня восстановилась в университете, защитила диплом и устроилась в библиотеку.

- Я тогда жила около военного городка, и у меня все друзья были военные. И в моей группе, когда я училась, тоже были жены военных. В библиотеке я проработала год и пошла в армию - 28 мая 1985 года, в День пограничника. Денису тогда было почти 4 года. Он остался с мамой и даже без меня пошел в первый класс, - с улыбкой вспоминает сегодня Татьяна молодость.

По ее признанию, военнослужащей она стала из меркантильных соображений. В 80-е годы военные в Стране Советов были на хорошем счету и, соответственно, зарплата у них тоже была достойной. И еще военным тогда давали жилье, о чем Татьяна могла только мечтать. В армии ей присвоили звание прапорщика и определили на должность начальника секретной части автомобильного батальона. На удивление, служба не показалась ей в тягость, хотя никаких поблажек для женщин-военнослужащих в дивизии не делалось. Они наравне с мужчинами топтали плац, учились стрелять, изучали хитрости рукопашного боя, радиодело и работу с секретными документами. В дивизии готовили бойцов для ограниченного контингента войск в Афганистане.

- Когда я только начала служить, у нас из дивизии поехали в Афганистан три женщины. У меня была мысль тоже ТУДА поехать, но я боялась, - рассказывает Татьяна Тимуровна.

Через полтора года, преодолев страх перед Афганом, она написала-таки рапорт с просьбой "откомандировать на территорию дружественного государства для оказания помощи братскому афганскому народу". В Кабул прапорщик Богатова прибыла в сентябре 1987-го. Ее командировали в городок Шинданд, но к тому времени наши войска его уже покидали. И Татьяну оставили в Кабуле начальником тренажерного комплекса мотострелкового полка. Но эта должность была "прикрытием". Реально же она снова работала в секретной части. Еще через шесть месяцев прапорщик Богатова попросила командира полка взять ее на боевые позиции. На что получила категоричный отказ: "У нас женщины еще ни разу не ходили на передовую!"

Тем не менее настойчивую Татьяну взяли на фронт радистом в командно-штабную машину (КШМ). Как ей сказали, "в качестве эксперимента". Первая вылазка на огневые рубежи длилась 4 дня и обошлась без происшествий. После чего прапорщик Богатова была увековечена в памятной книге полка как первая женщина в истории части, побывавшая на передовой.

- Когда мы возвращались в часть, я вылезла на броню перекурить. Мужики из встречной колонны, увидев меня, заорали: "Женщина на боевых!". Для всех это был шок, а может быть радость. Они подняли меня на руки и пронесли через КПП прямо в женский модуль. Было очень здорово! После меня женщин, снайперов и медиков, без проблем брали на боевые.

Душманы же, прознав, что у русских на передовой - женщины, попытались ночью их выкрасть. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы бандиты нечаянно не свалили палатку. Женщины под брезентом закричали, тут же прибежал караул, и с похитителями было покончено: одного душмана убили, а двоих взяли в плен.

Мечты сбываются

Свою первую и единственную фронтовую награду, медаль "За боевые заслуги", прапорщик Богатова получила за бой на границе Афганистана с Пакистаном. Однажды Татьяна приехала с проверкой на один из блокпостов. И надо же такому случиться, что именно на этом участке границы душманы ночью попытались провести караван из 40 верблюдов с оружием и наркотиками. Бой шел до утра, пока на помощь не прилетели "вертушки". Бойцы вели прицельный огонь из автоматов и пулемета, а Татьяна уничтожала врагов из миномета.

- На блокпосту нас было всего 4 человека, но мы караван не пропустили. Мы положили около 30 человек, и человек 30 взяли в плен. Нас представили к награде. Правда, мне сначала хотели дать орден, но потом решили, что женщине хватит и медали. С бойцами так же обошлись: одному дали орден "Красной Звезды", остальным - медали "За отвагу", - смеется Татьяна Тимуровна.

...В начале января 1989 года прапорщик Богатова вернулась в Советский Союз целая и невредимая. За время службы за границей "афганцы" получали две зарплаты: одну выдавали чеками, так сказать, на карманные расходы, другую - перечисляли на сберкнижку. На 3500 рублей со сберкнижки Татьяна полностью обставила квартиру: от журнального столика до стенки, плюс телевизор и холодильник. Эти "афганские трофеи", кстати, до сих пор служат ее семье. И после всех расходов осталось еще "немного" денег на безбедное существование в течение полугода. Мечта сбылась.

Татьяна привезла из Афгана Памятный знак и правительственную грамоту "От благодарного афганского народа", подписанную Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ.

- Честно говоря, "благодарный афганский народ" нас не любил. И даже маленькие дети, которые бегали по улице голые и голодные и которым мы пытались дать что-нибудь вкусненькое, бросали нам в спину камни и злобно кричали: "Шурави!" (шурави - товарищ. - Прим. авт.) Наши женщины даже в Кабуле не ходили без охраны в магазин. Были случаи, когда русских женщин воровали. Они исчезали бесследно, - рассказывает Татьяна.

После Афганистана прапорщик Богатова служила в знаменитой Витебской воздушно-десантной дивизии. Потом дивизия ушла под "крышу" ФСБ, и Татьяна стала пограничником. И сейчас она, помимо своего дня рождения, Нового года, 8-го марта и Пасхи, отмечает военно-профессиональные праздники: День автомобилиста, День десантника и День пограничника.

В 1992 году судьба забросила ее в Приморье, где она служила в погранвойсках до 2000 года и демобилизовалась по выслуге лет. На тот момент Татьяна вышла замуж, сменила фамилию и родила дочь Лизу. Сегодня Татьяна МУДРОВА - ведущий инженер научно-исследовательского сектора ВГУЭС. Она признается, что ей очень хочется встретиться с боевыми товарищами и подругами, но нынче это несбыточная мечта.

- В Кабуле мы договаривались, что будем встречаться в Москве каждый год 15 февраля возле цирка на Цветном бульваре в полдень. Когда я могла поехать бесплатно, мне отпуск в феврале не давали или я сама не брала. А сейчас нет денег, чтобы поехать. И "афганские" льготы не помогают, - грустно улыбается Татьяна Тимуровна.