Не житье, а Масленица!

Последняя неделя перед Великим постом считается праздничной, называется сырной, масляной неделей, или Масленицей. В этом году масленица начинается 7 марта и продлится до 13 марта.

Масленицу празднуют за 7 недель до Пасхи, и в течение 7 дней. Молодежь соревнуется в силе и ловкости - перетягивании каната, борьбе, взятии снежного городка. Женщины водят хороводы, поют песни наподобие колядок. Дети катаются на каруселях. Масленичные традиции связаны с изгнанием зимы и встречей весны: в последний день праздника сжигают соломенное чучело Масленицы - символ зимы.

Вначале Масленица называлась "мясопуст", потому что в эту неделю запрещалось есть мясо, зато в обилии можно поедать все молочные продукты, яйца и рыбу. Свежие блины, круглые и горячие, как солнце, не только главное кушанье масляной недели, но и особый символ этого праздника, означающий приход весны. Блины пекут ежедневно, в течение всей недели.

Каждый день масляной недели по старой традиции имеет свое название. В понедельник принято встречать Масленицу: дети с самого утра строят снежные горы, зазывают Масленицу. Обычно к первому дню праздника устанавливали качели, строили снежные горки для ребятни. В первый день принято нанести визиты родственникам. Вторник - "заигрыши". Девицы и молодцы катались на ледяных горах, ели блины. Парни искали невест, а девушки - женихов, а вот свадьбы играли только после Пасхи. Среда - "лакомка". Тещи приглашали зятьев на блины. В четверг начинается масленичный "разгул". Народ катался на санях с бубенцами, проводились кулачные бои, и снова ходили в гости и ели блины. Пятница - "тещины вечерни" - теперь уже зятья угощают тещ, а заодно и всю родню традиционными блинами. В субботу проводились "золовкины посиделки". Молодая невестка приглашала родных в гости. Если золовки были в девушках, приглашались подруги-девушки. Последний день Масленицы - "прощеное воскресенье" или "проводы". Все просят друг у друга прощения, даже у покойников, освобождаясь от грехов перед Великим постом, и прощаются с Масленицей, сжигая ее чучело.

Накануне Масленицы в администрации Владивостока нам сообщили, что пока нет никаких планов относительно праздников. Тем не менее "сырная" неделя станет хорошим поводом навестить родителей и откушать блинов.