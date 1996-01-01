Грубость водителей пресекут

Шесть водителей коммерческих автобусов во Владивостоке уволены за хамство в отношении пассажиров и нарушение договоров, заключенных городскими властями с компаниями-перевозчиками о льготном проезде 21 категории граждан.

Об этом стало известно в понедельник на аппаратном совещании в администрации Владивостока.

Во время обсуждения работы общественного транспорта глава администрации города Владимир НИКОЛАЕВ потребовал от управления транспорта принимать жесткие меры по всем случаям грубого отношения к льготникам, особенно к детям и лицам пенсионного возраста.

"Случаи, когда водитель отказывается выполнять требования договора и уж тем более занимается рукоприкладством в отношении детей, которые имеют право на 50-процентную скидку на проезд, должны пресекаться сотрудниками управления транспорта максимально жестко", - заявил Владимир Николаев.