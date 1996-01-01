Амур будут чистить Объединенные Нации

В Хабаровске разворачивается ООНовская программа по спасению реки Амур от загрязнения. Проект называется "Научная школа-экспедиция "Химико-экологическая и микробиологическая индикация и ремедиация качества речных вод (р. Амур)".

Несмотря на столь заумное название, проект, осуществляемый в рамках международной программы ЮНЕСКО, - самый что ни на есть актуальный. Он призван восстановить природную чистоту рек бассейна Амура, обеспечить нормальные экологические условия жизни для населения Приамурья. Организаторами школы-экспедиции являются международная кафедра Дальневосточного государственного университета (Владивосток) ЮНЕСКО "Морская экология", ряд других вузов и академических институтов Дальнего Востока. Финансируют проект ряд международных фондов.

В ходе работы по проекту предполагается проведение научного тренинга и подготовка специалистов-экспертов по мониторингу состояния пресных вод и восстановления их качества. Будут взяты пробы вод, выяснены основные загрязняющие вещества в Амуре, проведена работа по восстановлению качества водной среды, даны практические рекомендации для регулярного контроля за состоянием реки и ее дальнейшей очистке.