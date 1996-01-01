100 лет "Ротари"

В Хабаровске спокойно, с достойной скромностью и изысканным фуршетом местные ротарианцы отметили 100-летие "Ротари-Интернешнел". В окружном доме офицеров российской армии перед собравшимся активом местного клуба и гостями из правительства края, полпредства, мэрии, дипкорпуса выступили все президенты хабаровского "Ротари-клуба" (напомним, что президентствуют в этом клубе по одному году), а также облеченные полномочиями чиновники разных рангов. Под занавес был дан небольшой концерт.

"Ротари-клуб" в Хабаровске официально начал работать 10 лет назад, а неофициально - все 15. Он объединяет около полусотни деловых людей и политиков края. В этом году клуб возглавляет Александр БУРАВЕЛЬ. Главной целью его деятельности, как и всего движения, является добровольное гуманистическое служение обществу, служение идеалам мира, справедливости. Клуб - закрытый, но хороший. Кто соприкасался с его деятельностью, может подтвердить.