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Владивостокских активистов ждет палата
Несмотря на пессимистические прогнозы становления гражданского общества в России, следует признать, что определенные подвижки в этом направлении есть. Во Владивостоке, например, на лавры проводника гражданственности претендует Общественная палата, созданная по инициативе ряда общественных организаций. Особыми достижениями палата пока не отметилась, но один из сопредседателей организации Виктор ЛАВРЕНЦОВ считает, что у общественности краевой столицы еще все впереди.
- Виктор Владимирович, если честно, я не очень разделяю ваш оптимизм, поскольку не совсем понимаю, каким образом гражданское общество сочетается с теми преобразованиями в государственном устройстве, которые предпринимает наш президент. А ваша палата, если я правильно понял, является прообразом одной из президентских идей?
- Смотря, что подразумевать под прообразом. Президент высказал хорошую мысль по созданию общественных палат - мысль абсолютно демократичную и соответствующую статусу правового государства. Но то, что из этой идеи начали лепить очередное подобие государственной структуры, на мой взгляд, находится не в рамках высказываний президента. Однако соответствующий закон уже готовится, и, как мне кажется, это неправильно. Общественная палата - это своего рода переговорная площадка, и в большей степени она нужна тем общественным организациям и тому гражданскому обществу, которые находятся на одной территории с этой площадкой. В нашем случае - это уже 63 организации, включая политические партии, и свою задачу мы видим в координации их действий.
Опыт такой работы лично у меня есть. В 2001 году, сразу после избрания губернатором Сергея ДАРЬКИНА, я возглавлял отдел поддержки предпринимательства. С помощью длительных и непростых переговоров мне удалось сорганизовать предпринимателей в Общественный совет предпринимателей края. Поначалу они вообще отказывались идти на контакт друг с другом, а сегодня это сила, с которой вынуждены считаться и власти. Аналогичный организационный процесс происходит через Общественную палату и сегодня.
- Кто автор идеи создания Общественной палаты Владивостока?
- Идея эта коллективная. 28 августа прошлого года у нас проводилась конференция общественных организаций, и сами организации высказали пожелание создать некую структуру, которая представляла бы интересы не отдельных общественных или политических групп, а всей владивостокской общественности. Поначалу, кстати, мы так и назывались - Владивостокская палата общественности. И уже в ноябре на очередном нашем заседании в свете высказываний президента было принято решение о переименовании в Общественную палату.
- У вас нет опасений, что если общественные палаты превратятся в очередную вертикально интегрированную госструктуру, о чем вы сами упомянули, то ваша организация окажется лишней в этой системе?
- Не исключаю такого варианта. Но смысла в нем не вижу. Любая подобная структура, созданная по указке сверху, будет нерабочей. Здесь же, действительно, собрались организации, которые хотят что-то решать и менять в этой жизни. Если власти создадут свою структуру с аналогичным названием, то мы просто переименуемся. Не проблема. Главное, чтобы все это работало.
- Но перспективы возможно строить на каких-то реальных достижениях.
- Достижения есть. В качестве примера могу привести ситуацию с арендными платежами.
В декабре по просьбе предпринимателей мы обращались в думу с просьбой о снижении арендных ставок, и, благодаря нашим усилиям в числе прочих факторов, власти города пошли навстречу малому бизнесу. Конечно, это первые маленькие шажки, но ведь и мы только в начале пути.
- Более заметные шаги в каких направлениях планируете?
- Самое главное направление сегодня - это Устав города. Несмотря на то, что Устав прошел процедуру первого чтения, он уже значительно отличается от опубликованного варианта в связи с замечаниями прокуратуры. Однако до сих пор никто не знает, что на самом деле представляет Устав в его нынешнем виде, и мы естественно будем вносить свои предложения по его окончательной редакции.
- Не могу не задать еще один вопрос, который в виде слухов распространяется среди моих коллег-журналистов. Вас называют структурой, созданной для прокачивания очередного зарубежного гранта. Насколько эта информация соответствует действительности?
- Ни насколько. Общественная палата существует сегодня на общественных началах, и все организационные моменты мы решаем за свой счет. У нас даже юрлица нет, так что мы не можем выступать в роли получателей каких-либо средств. Мы специально ушли от этой формы образования, чтобы получить более гибкую и независимую структуру.
- В чем же тогда мотивация?
- Мотивация в том, что мы живем в этом городе, и нам не безразлично его будущее, в построении которого мы хотим принимать активное участие.
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