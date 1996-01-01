Приморские рыбаки будут говорить по-корейски

25 февраля в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете состоялось торжественное открытие Центра корейского языка и культуры.

Инициаторами открытия центра стали министерство образования Республики Корея при активном содействии Генконсула Республики Корея во Владивостоке г-на Чой Чжэ КЫНА и спонсорской поддержке южнокорейского бизнесмена г-на Ко Донг ХВАНА, который прибыл во Владивосток, чтобы присутствовать на церемонии открытия.

Основные задачи центра - подготовка специалистов в области рыбной отрасли, менеджмента и технологий в сфере рыболовства и рыбопереработки, свободно владеющих корейским языком и ориентирующихся в вопросах корейской культуры. Кроме того, он призван способствовать расширению культурных и научных связей между молодежью двух стран. Здесь будут проводиться совместные научные исследования, конференции и культурные мероприятия.

Вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ, пожелав центру успешного становления, отметил: "Открытие еще одной востоковедческой ячейки во Владивостоке - хорошее и светлое, хотя и очень непростое дело. Но для успешного сотрудничества с нашими соседями надо знать не только их язык, но и культуру".

Как раз на этом, по словам директора центра Ирины МАМАЕВОЙ, настаивал и президент компании "Донг Хван Индастриз". Эта компания занимается ремонтом и модернизацией рыболовецких судов (расширяя их возможности в сфере первичной рыбопереработки).

На церемонии открытия был подписан трехсторонний договор между Корейским образовательным центром, "Донг Хван Индастрис" и рыбохозяйственным университетом о сотрудничестве в деле развития центра, который со временем может превратиться в российско-южнокорейское высшее учебное заведение. Срок действия договора - 10 лет с дальнейшим его продлением.

Как сообщил корр. "ЗР" ректор университета Георгий КИМ, потребность в специалистах рыбной отрасли, владеющих корейским языком, ощущается давно. Разговоры о необходимости готовить такие кадры начались лет десять назад, да и сотрудничество с Южной Кореей в рыбной отрасли расширяется. К сожалению, выпускники восточных факультетов других учебных заведений такой специализации не имеют.