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Без тепла и горячей воды
Нарушение краевым предприятием "Примтеплоэнерго" графика поставки мазута в Находку привело к тому, что в феврале запас топлива в городе уменьшился до критического. В отопительных системах города сохраняется пониженный температурный режим.
В дневное время температура теплоносителя на выходе из котельных составляет не более 45 градусов взамен положенных по нормативу 80 при температуре наружного воздуха минус 18-20 градусов.
По информации руководителя Находкинского филиала "Примтеплоэнерго" Василия СОМОВА, работать приходится "с колес". Учитывая, что суточная норма потребления жидкого топлива в Находке составляет 700-800 тонн, руководство теплоснабжающей организации обещает войти в режим лишь в том случае, если появится трехсуточный запас топлива. Исключение сделано для ряда наиболее важных социальных объектов. Тем не менее, городским Центром санэпиднадзора, закрывшим за несоблюдение температурного режима детский комбинат № 63, дано жесткое предписание сократить время занятий в школах города, где также холодно. Уроки проводятся по 30 минут, дети занимаются в пальто. Кроме того, прекращена подача горячей воды жителям города. Аналогичная ситуация с теплом сохраняется и в поселках Врангель, Анна и Ливадия.
Сейчас администрация города и местные коммунальные предприятия принимают меры для недопущения аварийных ситуаций, отслеживают подход цистерн с мазутом в город, поступающее топливо оперативно развозят автомобилями по котельным. Руководитель филиала пообещал, что в феврале жителям Находки будет произведен перерасчет за недопоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. В письме мэра города Олега КОЛЯДИНА в адрес руководства краевого теплоснабжающего предприятия содержится просьба подготовить и дать обоснованный ответ о размере снижения оплаты за недопоставленное тепло. Глава Находки также обратился к вице-губернатору края Сергею ПЕРЕДРИЮ с просьбой взять вопрос под свой личный контроль.
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