Приморцы не тянут квартплату

Более 23% приморских семей в 2004 г. получили государственную помощь при оплате коммунальных услуг. Из краевого бюджета им было выделено более 1,3 млрд руб.

По данным комитета по ЖКХ администрации края, больше всего субсидий выплачивается в Уссурийске (22,5 тысячи семей), Владивостоке (18,6 тыс.) и Находке (14,5 тыс.). Максимальный охват населения жилищными субсидиями зафиксирован в Фокино (58%), Большом Камне (51%), Дальнегорске (52%), Арсеньеве (41%) и Пожарском районе (почти 40%). Всего в Приморье работает 110 пунктов службы субсидий, в которых более 330 сотрудников.

Напомним, что согласно постановлению губернатора с 1 февраля приморцы с доходами ниже прожиточного минимума могут платить за коммунальные услуги в пределах социальной нормы жилья -50 руб. в месяц, если не получают иных видов социальной помощи. Остальную сумму им готов компенсировать краевой бюджет в виде жилищных субсидий.