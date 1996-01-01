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Рожайте на здоровье
Предельный размер пособия по беременности и родам возрастет в 2005 г. с 11,7 тыс. руб. до 12,4 тыс. руб. за полный календарный месяц. Такое увеличение предусматривается в бюджете на 2005 г. Фонда социального страхования (ФСС) РФ, который представила в Госдуме его председатель Галина КАРЕЛОВА.
В то же время единовременное пособие при рождении ребенка остается на прежнем уровне - 4,5 тыс. руб. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 33 тыс. руб.
Кроме того, в будущем году ФСС на 1,1 млрд руб. увеличит средства, выделяемые на организацию оздоровительной кампании детей и подростков. Их объем составит 12,6 млрд руб.
Одновременно фонд будет оплачивать в пределах 9,5 млрд руб. за счет федерального бюджета стоимость путевок в санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории РФ, а также стоимость проезда к месту лечения и обратно категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. Продолжительность путевки не более 21 дня.
Доходы фонда формируются за счет налогов (в том числе Единого социального налога), страховых взносов, а также неналоговых и безвозмездных поступлений.
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