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Первый итог "бензинового" протеста
Всероссийская акция протеста представителей автобизнеса против безудержного роста цен на горюче-смазочные материалы, в которой приняли участие и хабаровчане, не прошла бесследно. Как сообщил "ЗР" президент Хабаровской краевой ассоциации автотранспортников Виктор ШПАКОВ, правительство впервые в практике российского государства дало официальный ответ участникам акции.
В частности, правительством одобрен проект закона "О защите конкуренции", ужесточающий санкции за правонарушения, связанные с экономически не обоснованным ростом цен. Также дано поручение подготовить предложения по внедрению экономических механизмов, стимулирующих производство, реализацию и потребление топлива, отвечающего стандартам "Евро-3" и "Евро-4". Параллельно комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму Госдумы провел парламентские слушания на тему "О законодательных мерах по ограничению роста цен на основные виды топлива на внутреннем рынке". Депутаты признали наличие сговора основных производителей и продавцов ГСМ в России.
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