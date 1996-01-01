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Великолепный мужчина
Почему-то в канун 23 февраля мне вдруг захотелось излить свою нежность к мужчинам, поэтому разрешите поделиться своими мыслями.
В феминистский век практически на каждом углу написано, что "все мужики сволочи", эти утверждения порождают множество споров, которые возникают в основном между самими женщинами: у кого с мужчинами не сложилось, те обвиняют сильную половину во всех смертных грехах, а кому в этом смысле повезло, эту самую половину защищают. Сами же мужчины этих споров избегают по вполне понятным причинам: обвинений они не заслуживают и в защите не нуждаются. Можно, конечно, тысячу раз говорить о правых и левых полушариях, о терпимости и выносливости, но очевидным остается только одно: мы разные, мы друг друга, наверное, никогда не поймем, и это остается только принять. Да и речь, в принципе, не об этом, а о том, за что мы их все-таки любим...
Мужчины великолепны! Прежде всего, мужчины великолепны в своих недостатках (просто это принято считать мужскими недостатками). И как не хочется это говорить, но мужчина бесподобен в измене. Мужчина полигамен по своей природе, и изменять для него естественно. Мы злимся и обвиняем его в предательстве, не осознавая элементарное: что оставаться верным - это предательство своей природы, и злимся-то мы, по большому счету, не на него, а на себя за то, что не можем дать ему все, что он хочет. Именно в неверности проявляется вся изворотливость мужского ума, фантазия, творчество, искусство. Женская измена по сравнению с этим больше напоминает фарс, такой тщательно поставленный спектакль. Даже анекдоты начинаются "застал муж жену с любовником" (а вовсе не наоборот). Спрашивается, для чего она его домой приволокла, муж вот-вот из командировки вернется, дети из школы придут, а она, как сорока, все в дом тащит и любовника туда же. А все для чего? Чтобы увидеть мужскую ярость, так как в ярости мужчина еще более великолепен. Вот он рвет и мечет, а у тебя адреналин в крови булькает похлеще, чем на американских горках, да и самой поплакать не мешает, тоже разрядка какая-никакая. А затем наступает пора мужской нежности, она особенная, с терпким ароматом раскаяния, заботы, любви, заставляющая почувствовать женщину смыслом чьей-то никчемной жизни. Многие женщины скажут, что мужчины не умеют любить и им "только одного и надо", но именно тогда, когда им надо, мужчина влюблен - ты смотришь ему в глаза, он смущается, потом смущается своего смущения... Он неотразим!
В своем мыслительном процессе мужчина также бесподобен. Пока ты там копаешься в своих абстракциях, взвешиваешь все "за" и "против", у мужчины уже выстроилась вполне ясная стратегия, где уже автоматически учтены все "за" и "против". У мужчины нет проблемы с мотивацией, он всегда знает, что и зачем ему нужно. Пока женщины гадают: то ли они самовыражаются, то ли деньги зарабатывают, то ли общаются, то ли пользу обществу приносят, мужчина знает наверняка - он кормит себя и свою семью (если таковая имеется). Много зарабатывает - хорошо кормит, мало - плохо.
Мужчина великолепен в своей неряшливости. Мужская неряшливость активизирует лучше всякого психотренинга. Рядом с голодным, по локоть в машинном масле, пропахшим рыбой или еще какой-нибудь мерзостью мужчиной, неважно, кто он тебе, муж, отец, сын или брат, сразу инстинктивно понимаешь свою задачу: помыть, одеть и накормить. И когда он сытый, чистый, приятно пахнущий посапывает на диване, приходит чувство глубочайшего удовлетворения под названием "женское счастье".
Мужчина на диване тоже великолепен. Многие недооценивают это положение, но именно здесь происходит все самое интересное: здесь мужчина впитывает в себя жизнь (через экран телевизора), здесь же он обучается и познает (через газеты и книги), здесь к нему приходят гениальные идеи. И если не нудить над ухом, то здесь к нему придет осознание того, что вы лучшая женщина на свете.
Ради интереса обзвонила несколько своих подруг и спросила, какой мужской образ в кино и на ТВ их больше всего привлек за последнее время. Я-то ожидала от них услышать давно заученные имена Уина ДИЗЕЛЯ, Бреда ПИТА, этого Эльфа из Властилина колец, имя которого я не помню... Но, на мое удивление, все как одна после некоторых раздумий почему-то остановились на образе, который неоднократно транслировался по всем каналам во время бесланских событий: "Спецназовец с ребенком на руках". Действительно, такое сочетание мужественности и беспомощности заставит встрепенуться каждую женщину. Целая армия таких спасателей каждый день выходит на работу, одни спасают нашу экономику, другие - сельское хозяйство, третьи - культуру... И все это наши мужчины!
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