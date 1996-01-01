В Приморье была война

Пока шла Великая Отечественная война, на Дальнем Востоке было очень неспокойно. Постоянные провокации японцев вот-вот грозили перерасти в настоящие фронтовые бои. А этого никак нельзя было допустить - Советский Союз не вынес бы войны на два фронта...

Провокации в приграничье

Подполковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Николай ТРОЯН собрал бесценные материалы по истории Второй мировой войны в Приморье. Вот некоторые сведения...

С начала войны дальневосточная граница в любую минуту могла превратиться в линию фронта. Япония настойчиво вела подготовку к войне с Советским Союзом, несмотря на нейтралитет, который был подписан в апреле 1941. К началу вторжения фашистов на западе у восточных рубежей СССР была сосредоточена полумиллионная японская армия.

За период с 1934 по 1945 гг. неоднократно нарушалось воздушное пространство, японские самолеты углублялись на территорию Приморья до 17-18 км. Известны случаи заброски японских диверсантов, создание агентурой сети общим числом до 3,6 тыс.

11 апреля 1938 года на приморскую территорию углубилось 9 японских бомбардировщиков и 3 истребителя. Один из самолетов был сбит огнем личного состава погранзаставы "Полтавка". На полетной карте японского летчика были отмечены маршруты на случай военных действий против СССР. Конечными пунктами японских бомбардировщиков были: Гродеково, Воздвиженка, Спасск, Уссурийск (тогда Ворошилов). Трижды была отмечена цель поражения - Владивосток.

23 октября 1941 года пограничниками-хасанцами была отражена крупная вооруженная провокация на участке заставы Новая Деревня. Японцы численностью 50 человек окружили пограничный наряд из четырех бойцов, во главе с ефрейтором Владимиром АНИКИНЫМ. Приморцы, действуя гранатами, а потом штыками, отбили нападение и вырвались из окружения японцев. Спустя несколько дней пограничники заставы Угловая под руководством Александра КОРОТКОВА задержали сразу 12 нарушителей границы.

Всего за годы войны пограничниками было задержано 2160 вражеских агентов, шпионов, диверсантов и 65 тыс. других нарушителей границы, отражены десятки вооруженных нападений.

Короткая война

В ночь с 8 на 9 августа 1945 года погранвойскам было приказано снять японские полицейские кордоны, проникнуть в укрепрайоны Манчжурии. Для того чтобы война с Японией началась внезапно, было принято решение ставкой Верховного Главнокомандующего, что артподготовки не будет. Единственным местом, где поработала артиллерия перед атакой советских войск, был район границы напротив Дальнереченска. Теперь в этом месте на территории Китая построен исторический музей.

Надо отдать должное разведчикам. Накануне штурма границы Приморья с Манчжурией нашим войскам были известны схемы расположения дотов, укреплений и постов, а также количество дозорных и время их смены на японских кордонах. Когда брали японские укрепрайоны, на каждый пост была карта, что значительно облегчило задачу атакующих войск Красной Армии.

Накануне ввода регулярных войск на территорию Манчжурии пограничники уничтожили 241 полицейский кордон, 31 гарнизон, 11 узлов сопротивления и опорных пунктов, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике. Им была поставлена задача открыть пути для частей Красной Армии.

9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с Японией. Она, как известно, была короткой и победоносной для нашей армии. 2 сентября была поставлена точка во Второй мировой войне - милитаристская Япония подписала капитуляцию.

За эту не долгую войну, которая длилась 25 дней, в историю были вписаны новые имена героев. Подвиг Александра МАТРОСОВА повторил Петр ОВЧИННИКОВ. Сейчас застава в составе Хасанского погранотряда носит его имя. Борис ГОРИНСКИЙ погиб, но спас своего командира, закрыв его своим телом от вражеской пули. Его имя сейчас носит застава в Дальнереченском погранотряде.

В августе 1945 года, когда Красная Армия вошла в государство Манчжоу-Го (его сейчас называют территорией Китая), Приморье стало приграничным районом со всеми вытекающими последствиями. На территории Приморья были разбиты госпитали. Женщины стирали белье и бинты в лазаретах, поскольку перевязочного материала не хватало. Когда идет война, никто не может остаться в стороне...

Дорога на Манчжурию

Ветеран погранвойск, 39 лет отдавший службе, участник боевых действий в Манчжурии Василий НЕВЕРОВ поделился личными впечатлениями о той войне:

- Я пришел в Хасанский пограничный отряд в начале 1944 года. Службу на границе мы несли по 12 часов. Уходили в наряд - брали с собой сухой паек, чтобы ничего не готовить на огне. Потому что японцы могли увидеть, что мы находимся на посту. А они вели себя вызывающе - проводили боевую подготовку прямо у линии государственной границы. Были случаи, когда японцы устраивали засады и нападали превосходящими силами на пограничные наряды, брали в плен бойцов. А потом их мертвые тела вывешивали на проволоке, разделявшей границу.

Я служил на заставе Хан-Си, которая в последствии стала назваться Утиной. Ночью с 8 на 9 августа 1945 года мы получили команду открыть границу и снять ограждения с проселочной дороги, которую мы охраняли. А на следующий день по этой дороге наши войска пошли в Манчжурию.

10 августа нас подняли по команде "В ружье!" и отправили в Северную Корею, в городок Кейко. Наша задача была охранять войсковой тыл действующей армии. Потом наш погранотряд перевели в Китай. Когда проходили наши ударные части, не желавшие сдаваться в плен японцы укрывались в манчжурских деревнях. Местное население - китайцы - приходили и показывали нам, где прятались враги.

Я служил пулеметчиком. Мне не было еще 18-ти лет, а приходилось по несколько часов на жаре тащить пулемет "Максим". Мой напарник нес на плечах коляску. Так мы прошагали почти всю Манчжурию, а после капитуляции Японии, вернулись на родную заставу Хан-Си.