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Дембельский альбом
Накануне Дня защитника Отечества "ЗР" обратился к известным людям Приморья с просьбой вспомнить интересный случай из их армейской жизни.
Траншея за любовь
Владимир СЕМЕНОВ, главный ветеринарный врач Приморского края:
- Наш старшина танковой роты был большой охотник до женского пола. Однажды вечером после учений, приняв 100 граммов для храбрости, он поехал к своей любимой на танке. Это было в деревне Черняхово, под Благовещенском. По пути он снес забор и уничтожил несколько огородов.
Утром на построении командир полка вызвал его на плац и сказал: "С сегодняшнего дня каждый вечер ты будешь рыть траншею от этого места, - командир ткнул пальцем себе под ноги, - и до дембеля!" И наш герой-любовник, в назидание остальным любителям самоволки и алкоголя, каждый вечер под конвоем рыл траншею до конца службы. А служить ему оставалось еще три месяца.
Усталость металла
Сергей СЕВАСТЬЯНОВ, капитан первого ранга запаса, проректор по международным связям ВГУЭС:
- В 1980 году наш корабль, согласно международному договору между США и СССР, был направлен в район одного из атоллов Тихого океана для слежения за пусками ракет. У американцев там находился ракетный полигон. Несмотря на подписанное соглашение, обстановка была недружественная - пик "холодной" войны: нас постоянно облетали американские самолеты, вертолеты, наведывались катера.
Однажды у нашего корабля вышел из строя двигатель, "полетела" какая-то деталь. И корабль стал дрейфовать в территориальные воды ракетного полигона. Еще два-три часа - и мы окажемся на запретной территории. Было от чего схватиться за голову. Но матросы с мичманами выточили деталь и поставили ее вместо той, которая "полетела". И нам удалось-таки отойти на достаточно безопасное расстояние. А через 5-6 дней за нами пришел буксир, и корабль покинул злосчастную зону.
Потом был разбор действий экипажа, и все списали на "усталость металла". А командира корабля и главного механика представили к награде, матросов же поощрили внеочередными отпусками на родину. После этого случая на корабле много лет любым объяснением любой ситуации была фраза: "Ну, так это же усталость металла!"
Каток на плацу
Юрий КРЫЩЕНКО, старший лейтенант, заместитель командира полка ДПС Приморского края:
- В 1993 году я был командиром взвода. Наша часть базировалась в Уссурийске. И вот однажды зимой, перед самым Новым годом, когда наши отличники боевой и политической подготовки собирались домой в отпуска, где-то лопнула труба холодного водоснабжения, и вода затопила плац. Надо сказать, что ЧП случилось в 40-градусный мороз, и плац моментально превратился в огромный каток. Там не то чтобы маршировать, ходить было невозможно.
И тогда наше сметливое начальство издало приказ: каждый отпускник, перед тем как уйти в отпуск, должен очистить часть плаца. И чем быстрее он это сделает, тем быстрее уедет домой. Естественно, приказы не обсуждаются. И мы с товарищами кляня в хвост и гриву мороз, лопнувшую трубу и находчивое начальство, долбили лед до кровавых мозолей. Сейчас эти тяготы армейской жизни вспоминаются со смехом. А тогда нам было не до шуток.
Помет вместо конфет
Алексей МАКАРЕНКО, директор Приморской краевой филармонии:
- После четвертого курса меня направили на военные сборы в полк химической защиты под Романовку. Как-то утром нам объявили, что нужна дюжина добровольцев для оказания помощи местной пищевой промышленности. Задание было простым, часть бойцов откомандировывалась на кондитерскую фабрику для упаковки шоколадных конфет в коробки, другая часть - на мясокомбинат для перетаскивания колбасы и окороков. Естественно, от добровольцев не было отбоя, конкурсный отбор едва не закончился потасовкой. В итоге помогать пищевикам поехали сильнейшие.
Каково же было наше удивление, когда вместо кондитерской фабрики и мясокомбината нас привезли на птицеферму, где помет, тухлые яйца и дохлые крысы не убирались лет 30. Представляете, какая там стояла вонища! Некоторых даже тошнило... Нам вручили лопаты, и мы, проклиная все на свете, взялись за очистку этих авгиевых конюшен.
А после работы нас ждал еще один сюрприз. Точнее, два. Во-первых, работницы птицефабрики сварили нам отличный куриный суп. Для голодных курсантов это было райским подарком. Во-вторых, специально для нас истопили баню... На следующий день на уборку территории птицефабрики поехала та же команда.
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