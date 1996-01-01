Мы за вас горой...

Восьмого февраля Краевому комитету солдатских матерей исполнилось 9 лет. Но это официальная дата. На самом деле комитет начал работать 10 лет назад, с января 1995 года. То есть с начала первой войны в Чечне. Название этой общественной организации известно далеко за пределами Приморья. Именно сюда, как в последнюю инстанцию, обращаются за помощью родители военнослужащих срочной службы, когда у сыновей возникают пресловутые неуставные взаимоотношения, и когда командование воинских подразделений не может или не хочет этими проблемами заниматься.

В канун Дня защитника Отечества корреспондент "ЗР" встретился с председателем Краевого комитета солдатских матерей Валентиной ДЕРЕВОВОЙ:

- В прошлом году мы приняли 154 заявления от призывников и их родителей по вопросам прохождения военной службы. Из них 27,3% обратились с жалобами на неуставные взаимоотношения, 19,5% - с просьбами розыска военнослужащих, 17,5% - с самовольным оставлением воинских частей. Много писем из учебных подразделений, чего раньше практически не было. Недавно мы получили несколько заявлений на дедовщину из в/ч № 12908, это под Хабаровском. К нам обращаются родители, чьи дети служат в этой части, обращаются сами ребята. Появление неуставных взаимоотношений в учебках нас очень беспокоит.

Досье В крае работает 730 добровольных помощников Краевого комитета солдатских матерей. За 10 лет работы в комитет за помощью обратились 7031 человек. При помощи и поддержке спонсоров оказана материальная помощь, а так же собрано и передано подарков в воинские части, многодетным семьям военнослужащих, семьям погибших в армии и инвалидам "горячих" точек на сумму 7 млн 480 тысяч рублей. Для семей погибших в Чечне было "выбито" 7 квартир.

- Согласно статистике вашего комитета, сегодня количество случаев неуставных взаимоотношений в Вооруженных силах растет или снижается?

- Этот процесс идет волнообразно, всплесками. Количество случаев дедовщины возрастает перед увольнением в запас и перед призывом. Ребята, приходя после учебки в войска, чувствуют здесь недружелюбную атмосферу и определенное давление со стороны младшего командного состава. Это напряжение сказывается буквально сразу: солдаты начинают оставлять части. Мы считаем, что это от безграмотности. Все-таки военным комиссариатам надо больше работать с допризывной молодежью еще в школе. Надо вести разъяснительную работу и давать информацию по законодательству. Закон "О воинской обязанности и военной службе" должны знать все ребята, независимо, будут они служить или нет. Там расписано все, вплоть до статей, по которым тебя не призовут на службу. Кроме того, в июле прошлого года вышел сборник "Защита прав граждан, призываемых на военную и направляемых на альтернативную гражданскую службу". Эти документы есть в любой библиотеке.

- Сегодня существует 24 законных основания "закосить" от армии, а во времена СССР таких причин было только 9. Все отсрочки можно разделить на 4 вида: медицинские, социальные, профессиональные и учебные. В планах Минобороны, с переходом в 2008 году на одногодичный срок службы, количество отсрочек для призыва в Вооруженные силы РФ сократится. Так вот, по слухам, останутся только медицинские...

- Нас это уже начинает беспокоить. Минобороны действительно вышло с предложением к правительству отменить отсрочки по учебе, то есть ребят будут призывать со школьной скамьи и из высших учебных заведений. Военные говорят, что армии нужны классные специалисты. Но откуда они возьмутся, если парням не дадут учиться. Мы категорически против упразднения отсрочки по учебе.

Досье По данным РИА "Новости", подавляющее большинство россиян (83%) убеждены, что молодым людям следует давать отсрочку от службы в армии на время учебы на дневном отделении вуза или среднего специального учебного заведения. Против предоставления отсрочки высказались 10% опрошенных. Сегодня в России из 100 подлежащих призыву отправляются служить 9 человек. Ежегодно в Российской армии и на флоте гибнет почти 14 тысяч (!) человек. По данным Генштаба, в 2008 году численность призывников увеличится почти на 50%.

- С какими проблемами чаще всего к вам обращаются родители военнослужащих?

- Очень много обращений по переводу в другую часть из-за состояния здоровья. Недавно мы работали по одному мальчику из Черниговского района, он вернулся из армии инвалидом второй группы. У него отклонения по здоровью были до армии, и мать говорила об этом военкому, но его все равно взяли служить. В армии он стал инвалидом, полгода пролежал в госпитале, и его комиссовали. Он служил во Внутренних войсках и относился к Министерству внутренних дел, а не к Министерству обороны. Чтобы направить его в госпиталь Минобороны, нам пришлось потрудиться. Случись что, с этими ребятами военкоматы даже отказываются работать, хотя в свое время они их призывали. Это тоже проблема. А семьи не виноваты, что их ребят забрали во Внутренние войска. Мы вышли на "Фонд национальной международной безопасности", есть такая организация во Владивостоке, и нам обещали помочь оплатить лекарства для этого парня. Он из глубинки, из многодетной семьи, а там люди живут бедно.

- Часто ли сейчас бегут из армии? Я имею в виду не те громкие случаи, когда бегут с оружием, со стрельбой и с трупами. А когда - втихую, и к вам за помощью.

- Еще как бегут. Неделю назад нам позвонил парень из дивизии морской пехоты, он уже около трех месяцев был в бегах. Парень не приморский, а из Волгограда. Он очень хотел встретиться и рассказать что-то важное. Я ему сказала, что прошло много времени и будет трудно доказать факт неуставных взаимоотношений. Уже и люди поменялись, и, возможно, те ребята уволились или были переведены. Мы его ждали, но он так и не пришел.

- Раньше ваша организация базировалась в центре города, а теперь на Эгершельде, на закрытой территории Морского государственного университета (МГУ) имени НЕВЕЛЬСКОГО. Что случилось?

- Раньше мы работали в администрации края при отделе по делам военнослужащих и казачества. В штате было 5 человек, вместе с начальником. В свое время у нас был телефон "горячей линии", и нам можно было позвонить из любой точки страны. И нам, в случае необходимости, даже давали машину. В 2003 году отдел ликвидировали. Это очень странно и обидно. Наш край военный, а отдела по делам военнослужащих при краевой администрации нет. В Хабаровске есть департамент по делам военнослужащих. И в других городах тоже есть. Мы очень благодарны ректору МГУ Вячеславу СЕДЫХ за предоставленное помещение. Он понимает ценность нашей работы.

Адрес Краевого комитета солдатских матерей: г. Владивосток, ул. Станюковича, 62, Морской государственный университет им. Невельского, корпус 10, кабинет 208, 2-й этаж. Тел. 49-78-65. Прием: вторник, четверг, с 14 до 18 часов.