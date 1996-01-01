Наука и религия за "круглым столом"

Традиционный "круглый стол", посвященный Дню российской науки, прошел на прошлой неделе во ВГУЭСе.

В нем приняли участие не только научная общественность Владивостока, преподаватели и студенты университета, но и представители религиозных конфессий - раввин Еврейской общины Менахем Мендель РАСКИН, муфтий мусульман Приморского края Имам АБДУЛЛА. Организаторы встречи хотели подчеркнуть, что наука не знает ни государственных, ни национальных, ни религиозных границ.

"Толерантность - терпимость к другому мнению, к другой точке зрения, к другой религии, другой научной школе являются сегодня составной частью науки, - говорит директор Института международных отношений, доктор политических наук Михаил ШИНКОВСКИЙ. - Сегодня на "круглый стол", посвященный Дню российской науки, мы неслучайно пригласили людей, которые представляют иудейское и мусульманское вероисповедания. Наука имеет право на различные точки зрения, точно так же, как и самые разные религии могут сосуществовать рядом".