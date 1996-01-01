Портянок не будет

"Мы уберем всех, кто ездил по портянкам," - заявил глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ на состоявшемся во вторник совещании с руководителями компаний, осуществляющих пассажирские автоперевозки. Мэр имел в виду, что сейчас все льготники города будут иметь новые именные удостоверения единого образца.

Льготники - один из самых спорных вопросов в отношении между мэрией и перевозчиками. Но, как заверил Николаев, все льготные категории граждан, о бесплатном провозе которых в коммерческом транспорте ранее договорились мэрия и перевозчики, по-прежнему будут ездить бесплатно. Расходы транспортников мэрия обещает компенсировать в полном объеме.

Нововведения коснутся лишь пенсионеров. По словам Владимира Николаева, все пенсионеры Владивостока, а их около 140 тысяч, будут платить за поезд в общественном транспорте 50% стоимости, т.е. 3,5 руб. Правда, о том, когда именно они смогут воспользоваться льготой, пока неизвестно. Все будет зависеть от того, как скоро удастся изготовить удостоверения. Кроме того, до сих пор не отработан механизм получения документов. В администрации города надеются решить эти проблемы к 1 апреля.