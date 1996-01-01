Поедем, Ванюша, кататься

Лет пять назад, увидев в Суйфэньхэ в кабине праворульного японского пикапа с желтыми российскими номерами здоровенного детину славянской наружности, очень тому удивился. Оказалось, водитель одной приморской торговой фирмы возит по городу и окрестностям представителей. Причем запросто через границу туда-сюда мотается.

Вернувшись домой, поинтересовался тогда же мнением одного приморского руководителя из ассоциации международных автоперевозчиков. Как он смотрит на то, что не только дальнобойщики будут ездить к соседям за товаром, но и простой народ на своих микриках и легковушках. И узнал, что такого нельзя допустить ни в коем случае. В Китае очень сложное движение, узкие дороги, недисциплинированные водители. Нельзя подвергать наших частников такому риску. У них и останавливаться толком негде, и машину без присмотра не оставишь... К тому же наши за границей любят выпить, а не дай бог ДТП... Тогда это показалось аргументом.

А нету такого закона!

Вспомнилась эта история на проходившей недавно во Владивостоке коллегии при губернаторе, посвященной пограничным пунктам пропуска. В самом ее конце Сергей ДАРЬКИН обратился к собравшимся руководителям структур, имеющим отношение к пограничным автопереходам, с вопросом:

- А почему, обсуждая вопросы увеличения пропускной способности переходов, качество обслуживания туристов на границе, удвоение товарооборота с Китаем, мы не говорим о таком важном деле, как возможность проезда наших людей через переходы на своем личном транспорте? У нас у каждого второго в крае машина? Ездят же за границу путешествовать и за покупками россияне в западных районах страны?

Кто-то из силовиков тут же объяснил:

- Потому что нет пока такого пункта в межправительственных соглашениях. Речь идет только о грузовом транспорте и автобусах.

Губернатор тут же нашелся:

- У нас в Конституции записано, что граждане имеют право на свободу передвижения. Какой еще пункт нужен? Получается, что у нас нарушаются права человека?

На такой довод не возразил даже сидевший рядом краевой прокурор. И закончилось все тем, что Дарькин дал поручение решить эту проблему до конца года.

А что нам мешает?

Действительно, что нам мешает туда ездить? Количество перемещающихся через приморский участок российско-китайской границы ежегодно растет. Только в прошлом году через пункты пропуска туда и обратно прошли более 1,2 млн человек. Это почти на треть больше, чем в году позапрошлом. А сколько приморцев и дальневосточников еще хотели бы поехать в соседнюю страну за покупками или отдыхать? Чем мы хуже жителей западных районов, которые могут себе позволить, не выходя их машины, пересекать всю Европу? Да что там Запад? В забытой богом Читинской области на самом крупном в Восточной Сибири автопункте пропуска "Забайкальский" уже не первый год действуют правила пересечения границы на личном транспорте.

Вот и мы попробовали выяснить этот вопрос у тех, кто к этому имеет непосредственное отношение.

Пограничники народ ответственный. Они первые встречают нас у границы. По мнению начальника отдела погранконтроля ПУ ФСБ РФ по Приморскому краю полковника Хайдара БАДРУТДИНОВА, для этого ведомства пересечение границы нашим населением на личных машинах не представляет неразрешимой задачи. Наработан опыт с грузовым и пассажирским транспортом, есть техника, которая позволяет определять все, что везется туда и обратно, с предельной точностью и практически без ошибок. При этом даже не придется выходить из машины. Единственное, что потребуется пограничникам, - это несколько небольших приспособленных помещений для проверяющих.

- Мы - люди приказа, - сказал полковник. - Будет дана команда - мы ее выполним в самый оптимальный срок.

В Дальневосточном таможенном управлении идею губернатора тоже приветствуют. Хотя и говорят, что для грамотной реализации такого непростого дела нужно хорошо подготовиться. Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля ДВТУ Елена ШУШИНА рассказала, что существует несколько межправительственных соглашений и дополнений к ним, по которым регламентируется пересечение границы. Сегодня на уровне правительств есть договоренности пропускать грузовой и пассажирский транспорт. В то же время с соседней китайской провинцией есть свои, приграничные соглашения, по которым официальным делегациям и высокопоставленным гостям можно на служебных машинах пересекать границу. Нашим можно ездить до Муданцзяна, а китайским чиновникам - до Уссурийска. Так что механизм есть, осталось только отдельной статьей дополнить либо межправительственное соглашение, либо местные договоренности.

Елена Шушина называет еще несколько причин, почему до сих пор проблема не решена. Прежде всего нужны подготовленные для пересечения границы полосы движения. Даже на самом приспособленном сейчас переходе "Пограничный" их еще понадобится для легкового транспорта, как минимум, две: туда и обратно. Нужны специальные сканеры для проверки багажа. Движение не должно стопориться. Но, самое главное - необходимо нормальное место транзитной остановки для водителей и их пассажиров. Впрочем, с этим, кажется, уже вопрос решается. Уже в этом году в районе автомобильного пункта пропуска "Пограничный" начнется строительство современного автовокзала, рассчитанного на обслуживание 5 тыс. проезжающих в сутки.

Свое мнение о возможности открытия границы для автомобилистов высказал и Андрей БАБКО, уполномоченный минэкономразвития по Приморскому краю. Он считает, что задачу надо решать комплексно и с размахом. Например, не зацикливаться сразу на полумерах вроде приграничных договоренностей с соседней провинцией.

- Так мы далеко не уедем. Суйфэньхэ уже никого не удивишь, - считает Андрей Бабко. - Надо включать новые положения в межправительственные соглашения и переводить наши временные переходы в режим постоянных, с ежедневной круглосуточной работой. Для этого надо добиться, чтобы идеей прониклись все заинтересованные и работающие на границе структуры - от пограничников и карантинщиков до участников внешнеэкономической деятельности и туристических фирм. Только так можно поднять уровень взаимодействия сторон, развить на переходах качественные услуги, привлечь инвестиции и средства. Причем последние задачи можно уже решить на месте.

Хотя у меня есть некоторые сомнения, что китайская сторона пойдет на то, чтобы пустить наших автомоторизованных соотечественников далеко в глубь своей страны. С другой стороны, они просто обязаны будут открыть ровно такой же доступ в глубь территории, какой сможем предоставить мы.

Осторожнее всех, как положено по статусу, смотрит на идею глава представительства Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке Андрей БРАВАРЕЦ. По его мнению, ее надо обсудить с китайской стороной. Что, впрочем, будет сделано уже в конце февраля, во время визита в Суйфэньхэ представительной приморской делегации.

С чего начать?

Последнее мнение очень даже резонно. А как сами китайцы относятся к предстоящим нашим визитам на автомашинах? Судя по многочисленным декларациям и заявлениям на разных уровнях - нормально. Особенно после того, как Китай вступил во Всемирную торговую организацию. Понятно, что согласовывать они будут все в Пекине, но сомневаться в том, что после этого обеспечат зеленую улицу, не приходится. Тем более что для автомобильного туризма и шопинга у них уже все готово. Дороги построены. Гостиниц в достатке. В том, как они умеют быстро организовывать порядок на дорогах, не раз убеждались различные приморские участники автопробегов по соседней провинции. Проблем с движением не было. И даже если на первых порах наши соседи пойдут на то, чтобы пропускать русских автотуристов до Харбина, то это уже будет интересно.

Гораздо больше трудностей, как выясняется, пока возникает с нашей стороны. Во-первых, есть противники самой идеи. Не все приморцы, в принципе, согласны с тем, чтобы наших соседей в крае появлялось больше. Во-вторых, слишком много несогласованностей и нестыковок сегодня существует между работающими на границе ведомствами. Например, в той же Читинской области на переходе "Забайкальск" в прошлом году из-за неразберихи и ведомственной разобщенности десятки российских легковых машин оставались ночевать на китайской территории. А все потому, что пограничники и таможенники просто не успевали их пропустить в Россию в течение рабочего дня.

Все непросто. Поэтому мы поинтересовались в краевой администрации: кто будет доводить губернаторскую инициативу? Это дело поручено некоммерческому фонду развития деловых инициатив "Приморье", который по определению как раз и призван заниматься развитием приграничной экономики и туризма в крае. Его исполнительный директор Светлана МИЖУЛЕВА рассказала о том, что уже делается и что будет сделано в этом направлении.

- Мы взялись за эту задачу, потому что это, во-первых, соответствует целям и задачам фонда. А во-вторых, как известно, ближайшие несколько лет на обустройство дальневосточной границы и переходов денег у государств не будет. Приходится рассчитывать только на местные инициативы и средства. Те, кто поддерживает наш фонд, а это различные участники внешнеэкономической деятельности, хотят видеть реальные качественные перемены в работе пунктов пропуска, заслуживают достойного сервиса и выбора услуг. Уже проведены несколько рабочих встреч с заинтересованными службами и ведомствами. У всех есть свои предложения и проблемы, которые надо будет решать. Прежде всего нет опыта такой работы ни у китайской стороны, ни у нашей. Зато много определенных стереотипов и запретов. Все это преодолимо: у нас сегодня такой уровень межгосударственных и приграничных отношений, что договориться можно о многом.

Будем отправлять наших представителей в Читинскую область, в Забайкальск, чтобы изучить наработки соседей. Готовы вести переговоры с руководством соседней провинции. Одновременно готовим запросы и предложения в российский МИД, Минтранс, Минэкономразвития, таможенный департамент. Мы понимаем, что решение связано не только с дополнительным техобеспечением наших переходов, увеличением числа сотрудников различных служб на границе. Есть вопросы и по дорогам, и по водительским удостоверениям, по правому рулю, который не принят в Китае, и особенно по безопасности передвижения. Но если и дальше оттягивать решения, мы никогда не продвинемся вперед.

- Как вы считаете, реально ли уже до конца этого года первым приморским автомобилистам отправиться к соседям с частным визитом?

- Многое будет зависеть от китайской стороны. Что касается Приморья, то к следующему году нам вполне по силам предоставить возможность для жителей края пересекать границу на личном автомобиле. Правда, чего не хотелось бы, так это спешки и разных недоделок. Мы уже в свое время много чего на границе ввели "по временной схеме", а теперь расхлебываем.

Все идет к тому, что в следующем году на отдельных участках приморской сухопутной границы будет много перемен. Нам обещают круглосуточную работу как минимум двух автопереходов, открытие первой очереди строящегося на деньги китайских и приморских инвесторов торгово-экономического комплекса "Пограничный-Суйфэньхэ" и вот теперь поездки в Китай на личных авто. Безусловно, все эти задачи связаны между собой. И в том, что это произойдет, пусть даже с обычной российской сдвижкой по времени, можно не сомневаться. Во-первых, 2006 г. объявлен годом России в Китае, а 2007 г. - Китая в России. А во-вторых, об этом сказал губернатор во время своего второго вступления в должность. Так что пусть китайские и приморские гаишники начинают учить иностранный...