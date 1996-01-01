Батарейный вопрос

На днях жители Владивостока начали получать очередные сюрпризы от "Дальэнерго". Это квитанции за отопление подъездов.

Так нашумевшая прошлой осенью история с невесть откуда взявшимися суммами за мифическое тепло, получила продолжение. Теперь уж точно от платы не откреститься - приморские энергетики нашли-таки язык с мэрией Владивостока. Стороны пришли к мнению за тепло в подъездах действительно кому-то нужно платить. А кому как не самим жителям?

В предпоследний день прошлого года вышло постановление главы администрации краевого центра "Об утверждении дифференцированных тарифов на услуги отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях", которое и обязывает раскошелиться каждого, имеющего горячие батареи в подъезде. В мэрии уверяют, что нынешние квитанции не имеют ничего общего с долгами за "отопление мест общего пользования в отопительный сезон 2003-2004 гг.", выставленными по факту отмененного постановления экс-главы Владивостока. Хотя, в принципе, ничего не изменилось. Правда, как уверяют в мэрии, в отличие от прошлогоднего опыта, шансы, что квитанции придут тем, в чьих подъездах батареи по той или иной причине отсутствуют, практически равны нулю. В январе специальная комиссия в составе представителей от Дальэнергосбыта и Управления содержания жилых помещений и городских территорий мэрии обследовала жилой фонд как раз на предмет наличия батарей и тепла в них. Даже странно, что ревизия отопления проходила зимой, а не по старой традиции в мае-июне, когда батареи не греют нигде. Однако если горожане все-таки заметят ошибку в заключениях комиссии, они могут написать обращение в Дальэнергосбыт или городскую администрацию. И тогда комиссия будет обязана выехать на место ошибки еще раз.