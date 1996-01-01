Владивосток и Аомори свяжут паромом

Российско-японско-китайская встреча по вопросу открытия паромного сообщения между Аомори (Япония) и Владивостоком состоялась вчера в ДНИИМФ во Владивостоке.

Впервые обсуждение возможности интеграции транспортных система Японии, Китая и Кореи перешло из научно-прогностической плоскости в бизнес-проект с привлечением российской стороны.

Префектура Аомори - российский Дальний Восток - китайская провинция Хэйлунцзян - создание такого транспортного коридора возможно при организации паромной переправы между портом Аомори и Владивостоком. Отметим, что десять лет назад ДВМП закрыло аналогичную транспортную линию в связи с ее убыточностью. Сегодня обстановка изменилась, и требуется решение на новом уровне. Паромное сообщение перед перевозкой судами имеет ряд преимуществ: высокую скорость доставки "дорогих" грузов, а также то, что на нем могут одновременно транспортироваться как пассажиры, так и автомобили. Низкотарифные уголь, нефть и круглый лес перевозить паромом нецелесообразно.

Инициирован вопрос префектурой Аомори, в связи с конкурентной борьбой одноименного японского порта, специализирующегося на балкерных грузах, за новый сегмент рынка транспортных услуг.

На российский Дальний Восток паромом будут отправляться автомобили и строительная техника "секонд хенд", а обратно представители северных провинций Китая заинтересованы в отправке своих грузов на Японию и перевозке туристов. В перспективе ожидается резкий рост японских грузовладельцев, пользующихся услугами Транссибирского контейнерного моста. Срочные грузы на Европу также могли бы отправляться через паромное сообщение Аомори-Владивосток.