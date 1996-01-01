Морпехи к празднику показали свои стальные мускулы

В прошедшую субботу на военном полигоне под Владивостоком соединение морской пехоты, дислоцировавшееся в городе, провело показ штатного вооружения, которым располагают сегодня наши морпехи. Журналистам местных и центральных средств массовой информации не только показали, но даже разрешили лично пострелять из всех видов стрелкового оружия. Акция была приурочена к Дню защитника Отечества.

Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота на сегодняшний день является одним из наиболее боеспособных воинских частей, дислоцированных на Дальнем Востоке. Несмотря на пореформенное лихолетье, тихоокеанцы все эти годы продолжали держать на высоком уровне свое мастерство и выучку. Это во многом и определило то, что обе чеченские кампании прошли при самом активном участии наших морпехов: они освобождали города Грозный, Аргун, Шали, десятки сел и деревень Чечни, участвовали в разведрейдах и в мероприятиях по охране общественного порядка. 63 воина-тихоокеанца героически погибли, 2400 были награждены орденами и медалями, пятеро стали Героями России. Бандиты через своих эмиссаров в Европе постоянно давили на российские власти, требуя вывести из Чечни в первую очередь части морской пехоты и воздушного десанта...

Самым неожиданным в показе вооружения было то, что в войска, наконец-то, начали поступать новые образцы стрелкового оружия. В частности, журналистам были показаны пулеметы "Печенег" и "Корд" 2004 года выпуска. Кстати, некоторых видов нового оружия, которыми сегодня располагают морпехи, пока нет ни в одной воинской части вплоть до Урала. Получила наша морская пехота и новые современные средства связи, удобные облегченные бронежилеты и т. д. Все журналисты сошлись во мнении, что все-таки приятно видеть родную армию, хорошо экипированную и вооруженную современным оружием.

Редакция "ЗР" поздравляет защитников Отечества с наступающим праздником и желает здоровья, счастья, достойного финансового признания своего труда. А всем нам в эти дни хочется напомнить старую мудрость: народ, который не кормит свою армию, в итоге кормит чужую...