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Как принимать подарки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Принимать подарок не так просто, как может показаться на первый взгляд. Здесь есть свои правила хорошего тона, большинство из которых воспринимаются как чистая символика.

Если вы лично получили подарок, не стоит откладывать его в дальний угол. Это знак внимания и уважения к вам, так что, встретив гостя, не испытывайте терпение окружающих и сразу же разверните подарок, поблагодарите за полученный презент. Высказывать свою благодарность нужно всегда, даже если вас не устраивает то, что вы получили. Получив даже самый скромный и на ваш взгляд совсем не пригодный подарок, все же тепло поблагодарите дарителя.

Для этого могут использоваться такие фразы, как: "Я так давно об этом мечтала" или же "Это так мило с твоей стороны". Если вы получили в подарок конфеты, вино или фрукты, вы должны предложить все это гостям.

Получив подарок от близкого человека, который не может присутствовать на празднике, отблагодарите его, отослав открытку или письмо, а также выскажите признательность тому, кто передал вам подарок.

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