Из "потребкорзины" исчезло белье, обувь и носки

Новый проект закона "О потребительской корзине", представленный главой Минздрава Михаилом ЗУРАБОВЫМ в правительство, отправлен на доработку. Специальная комиссия утвердила норму потребления еды, прибавив нам ежедневно 17 граммов мяса. Однако теперь от Минздрава потребовали точно рассчитать, сколько населению на год требуется обуви или носков.

Представляя на прошлой неделе в Госдуме свой новый законопроект, Михаил Зурабов назвал "более прогрессивными" нормы потребления продуктов. Согласно документу, россиянам предлагается есть больше мяса и фруктов, но поменьше хлеба, макарон и картофеля. Например, ежедневное потребление хлеба трудоспособным населением уменьшается с 417 до 367 г, картофеля - с 340 до 295 г. Взамен предлагается увеличить стоимость "потребительской корзины" за счет мяса - норма увеличивается с 85 до 102 г и рыбы - с 263 до 307 г. Самые большие изменения коснулись норм потребления фруктов и яиц. Обе нормы увеличили почти на 30%.

Напомним, что прежние нормы потребления правительство утверждало еще в 1999 году. Формально состав "потребительской корзины" нужно обновлять раз в пять лет. Однако в прошлом году правительство этого не сделало, и Госдума была вынуждена продлить срок действия старых потребительских норм еще на год. В минувшую пятницу трехсторонняя комиссия (профсоюзы, правительство и представители работодателей) отправила проект закона "О потребительской корзине" на новую месячную доработку. Против замены хлеба на мясо представители профсоюзов и работодателей не возражали. Однако членов комиссии не устроило сокращение "непродовольственной" части корзины.

Дело в том, что объем прожиточного минимума населения высчитывается с учетом всех товаров и услуг. Отдельной строкой в состав "потребительской корзины" вносятся: одежда, обувь, постельное белье, оплата жилья, расходы на транспорт. Есть даже пункт о чулочно-носочных изделиях. Но ведомство Михаила Зурабова в этот раз подсчитало долю промышленных товаров и услуг по-своему. Ее определили в новом законопроекте просто - в процентном соотношении к продовольствию. Например, для трудоспособного населения доля непродовольственных товаров и услуг должна составлять 54,2% от стоимости всей "потребительской корзины".

Однако с новой методологией Минздрава члены комиссии не согласились. Как отметил координатор трехсторонней комиссии со стороны работодателей депутат Олег ЕРЕМЕЕВ, "сегодня сложно четко определить минимальный размер стоимости услуг и их долю в общем объеме "потребительской корзины". Во-первых, неясны критерии, что считать жизненно необходимыми услугами, а во-вторых, в связи с введением 100%-ной платы за услуги ЖКХ резко увеличиваются расходы населения". Подводя итоги заседания комиссии, вице-премьер Александр ЖУКОВ сказал: "Если я правильно понял, по продовольственным товарам никаких замечаний нет. Все считают, что предложенные нормы как раз лучше тех, которые есть сегодня". Нормы потребления промышленных товаров Михаил Зурабов должен представить в марте. Напомним, что на основе "потребительской корзины" рассчитывается прожиточный минимум, а он, в свою очередь, определяет величину социальных пособий и выплат.