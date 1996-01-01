23-й сбил старика

ДТП с пострадавшим пешеходом зарегистрировано во Владивостоке в минувший понедельник.

Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, в 7 часов утра на улице Калинина пассажирский автобус 23-го маршрута совершил наезд на 68-летнего мужчину, который получил травмы различной степени тяжести.