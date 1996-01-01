Взбесившийся автобус

Рутинная поездка по городу на общественном транспорте может превратиться в приключение, как в кино, причем опасное для жизни. Об одном из таких происшествий в красках рассказала читательница "ЗР".

- Мы с подругой хотели с Семеновской доехать до "Дальпресса". На остановке стоял большой автобус 55-го маршрута, водитель уже закрыл двери и собирался трогаться. В это время к остановке подъехал еще один большой автобус 60-го маршрута, останавливаться ему было негде, он проехал вперед, встал перед 55-м и начал посадку-высадку пассажиров. Мы на свою голову вошли вовнутрь. В это время обиженный 55-й отчаянно сигналил, показывая нашему водителю, как он не прав, и продолжал сигналить, выворачивая на дорогу. Почему-то это взбесило нашего водителя (60-го маршрута), он взял резкий старт, так что пассажиры полетели по салону. Вот и представьте картину - по достаточно узкой и загруженной транспортом Алеутской летят два больших автобуса, полные пассажиров, выталкивая друг друга с дороги на встречную полосу. В результате поединка этих камикадзе наш автобус оторвал сопернику боковое зеркало. И рванул вперед, не остановившись на Краевой больнице. И ничего, что кто-то хотел там выйти и что на пешеходном переходе перед этой остановкой он чуть не сбил девушку - она чудом в последний момент выскочила из-под колес. Главное, нам удалось избежать тарана сзади, на который уже был готов 55-й, ослепленный желанием отомстить за оторванное зеркало. Все это сопровождалось громким матом в отрытые на ходу двери. Только чудом никто не пострадал. Это было по-настоящему страшно. На "Городском парке" большинство испуганных пассажиров вышли.

Наверняка что-то подобное может вспомнить каждый, кто регулярно пользуется услугами коммерческого общественного транспорта. В погоне за дневной выручкой водители автобусов подвергают опасности жизни и здоровье пассажиров, ничего не подозревающих водителей других транспортных средств и пешеходов.

Прокомментировать происходящее на наших дорогах мы попросили начальника отделения технического надзора ГИБДД Николая РЕМЕЗОВА. Он сообщил "ЗР", что подобные вопиющие факты действительно имеют место на дорогах краевого центра, и назвал причины подобного поведения водителей:

- Только по Океанскому проспекту или проспекту 100-летия, к примеру, проходят 125 маршрутов. Причем каждый автобус - это, по сути, отдельное предприятие. Человек купил, например, микроавтобус и пытается зарабатывать на нем в условиях острой конкуренции. Ситуацию усугубляет то, что сегодняшние водители автобусов - это молодые люди без опыта работы, которые только что получили категорию "Д", их работу и поведение не контролируют ни так называемые диспетчеры, ни руководители фирм - в фирме они только покупают право работать на конкретном маршруте.

Мнение фирм-перевозчиков высказал Вячеслав РЫЛЬСКИЙ, генеральный директор ООО "Сити-лайн":

- В любой семье не без урода. И жалобы, конечно, бывают. Но мы всегда разбираемся и принимаем меры в каждом конкретном случае. Вплоть до увольнения виновного водителя. С другой стороны, понятно, что часто водителям трудно сдерживать свои эмоции, ведь пассажиры тоже не всегда ведут себя образцово показательно. Мы все это понимаем, но постоянно проводим собрания, беседуем, объясняем, как нужно себя вести.

Как могут защитить себя пассажиры в такой ситуации? 002 - это телефон оперативного дежурного - по вашему звонку "камикадзе" остановит наряд ДПС. Как нас уверили в пресс-службе ГИБДД УВД Владивостока, на подобные звонки всегда бывает реакция.