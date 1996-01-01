Акции протеста против монетизации льгот пытались сорвать

Первыми проявлениями эффективности вертикали власти, усовершенствованной назначениями губернаторов, стали беспрецедентные меры противодействия акции протеста против монетизации льгот, состоявшейся во Владивостоке 12 февраля. Очевидно, что избранный губернатор на подобные меры никогда бы не решился. А вот уполномоченный президентом рекомендации Кремля мог расценить только как приказ: предпринять контрмеры!

Накануне анонсировали ремонтные работы по установке антивандальных крышек на центральных улицах города - как раз по маршруту акции протеста. Смену крышек хоть бы по одному из указанных в анонсе направлений "ЗР", конечно, не обнаружил, но как повод оттеснить на тротуары участников марша протеста, стартовавшего от фабрики "Заря", милиция это решение использовала. Впрочем, колонна демонстрантов, состоявшая приблизительно из 150 человек, к таким действиям милиции отнеслась с пониманием. "Непонятки" начались на центральной площади Владивостока, когда выяснилось, что именно в этот день в нарушение распоряжений мэра и губернатора на площади проводилась сельскохозяйственная ярмарка.

- Нет, в следующую субботу ярмарки не будет, - пояснила корреспонденту "ЗР" пожилая женщина-продавец кондитерских изделий. - В мэрии нам сказали, что разрешение действует только на эти выходные в связи с Днем святого Валентина.

Кстати, лучше всех приязнью городских властей к празднику влюбленных воспользовались торговые грузовички с известными логотипами "Приморью - достойную жизнь!" Более половины торговых палаток приходилось именно на эти машины, расположенные так, что к памятнику Борцам за власть Советов подобраться на митинг не представлялось возможным. Участники марша, прибывшие на площадь, попытались было расположиться у центральной сцены, и даже успели развесить над ней два красных флага, но вдруг, откуда ни возьмись, прямо к сцене проехали пустые маршрутные автобусы N17, 23 и 61 и выстроились таким образом, чтобы выхлопные газы работающих двигателей были направлены именно на этот пятачок перед сценой.

- Я что-то не припомню, чтобы со времен фашистской Германии кто-то еще травил людей газами, - высказал свое отношение к происходящему первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Дмитрий АТРОЩЕНКО.

- По факту подобного безобразия мы уже подготовили два иска в прокуратуру, - сообщил "ЗР" депутат Госдумы и первый секретарь крайкома КПРФ Владимир ГРИШУКОВ.

Второй иск коммунистов касается информации, запущенной по радио якобы от Партии пенсионеров о том, что митинг состоится не на центральной площади, а в районе Минного городка. Объявление крутили два дня подряд, и часть пенсионеров, привыкших доверять официальным рупорам, отправилась именно туда. Однако митингующих на площади все-таки набралось немало - по разным оценкам, от 700 до 1000 человек.

Обозленные действиями властей участники митинга не остановились на монетизации, как основной теме дня, а потребовали в принятой резолюции отправить в отставку ПУТИНА, ДАРЬКИНА, а также распустить Законодательное собрание края. Кстати, под резолюцией подписались не только коммунисты, но и национальные большевики, партия "Свобода и Народовластие" (черепковцы), ВКПБ, казаки, Партия пенсионеров, профсоюзы бывших военных МО, ТОФ и РА, РНЕ и даже такое экзотическое объединение националистического толка, как "Велесов блок". Молодые люди от 14 до 20 лет, представлявшие это объединение, также прошли маршем протеста.

- Наши идеи схожи с РНЕ, но мы более решительны в своих действиях и насчитываем в своих рядах уже около 200 человек, - признался корреспонденту "ЗР" один из велесовцев.

- А чем вам Путин не угодил? Льгот-то у вас, судя по возрасту, еще и не было, чтобы их терять.

- Нам не нравится, что он раздает русские земли иноверцам.

- А Дарькин вам не нравится, потому что поддерживает политику президента?

- Да.

- А Николаев...

- Нет, Николаев вроде нормальный был. Он порядок начал наводить и предлагал нам после своих выборов работать с ним.

- Как это?

- Рынки бомбить - иноверцев выгонять. Но мы отказались, потому что хотим быть самостоятельной организацией.

Кстати, молодые люди были основным ядром и митинга "Единой России" в поддержку президента, который состоялся тремя часами раньше. Единороссам препятствия никто не чинил. Студентов Дальрыбвтуза, курсантов военно-морских училищ привозили на площадь прямо в автобусах. Кстати, в желтых автобусах, переданных губернатором районам в рамках программы "Школьный автобус", привозили на площадь людей из Партизанска, Шкотовского и Надеждинского районов, Артема. О широкой географии разнарядки "ЗР" поведал Дмитрий Атрощенко.

Зрелище получилось внушительное, но явно подготовленное в спешке. Студентам не подсказали, что нельзя говорить незнакомым дядям о том, что они здесь присутствуют за 200 рублей или за получение зачетов, а курсантов следовало хотя бы по очереди отпускать в автобусы греться - замерзшие на ветру, о "Единой России" они высказывались нелицеприятно. Неподготовленными оказались и некоторые ораторы. Один из них, не мудрствуя лукаво, признался, что 240 рублей - это очень маленькая надбавка к пенсии.

Ну а после митинга "за Президента" на импровизированной сцене у крыльца "белого дома" начался концерт, организованный компанией "Пасифик-Медиа". Как пояснили "ЗР" его организаторы, свою акцию они также приурочили к Дню всех влюбленных. Мощи концертных динамиков не хватало, чтобы заглушить участников "красного" митинга в другом конце площади, и тогда на помощь пришли динамики, установленные на центральной сцене. Чем громче митингующие выражали свое возмущение, тем задорнее неслось над площадью: "В нашем доме поселился замечательный сосед!" Но митингующие, похоже, еще не поняли, кто в нашем доме хозяин, а кто - сосед.