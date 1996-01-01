На каток в конце зимы

Вот уже несколько дней у школы №38 усиленными темпами идет возведение ледового поля площадью 1800 квадратных метров.

Строительство этого спортивного сооружения по заказу городской администрации ведет компания "Дальстройторг".

Большой каток, огороженный пластиковыми щитами, имеет места для зрителей и специализированное освещение по периметру коробки. Сдача ледовой арены приурочена к городским соревнованиям по хоккею.

Как рассказала директор школы №38 Лариса КУЗНЕЦОВА, здесь будет и ночное освещение. Ближе к лету собираются установить пластиковое покрытие.