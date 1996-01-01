Корова от графини

11 февраля директор Краевого центра народной культуры (КЦНК) Светлана МОРОЗОВА за благотворительные деяния получила от русской православной церкви "Орден равноапостольной княгини Ольги". По поручению Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II награду вручил архиепископ Приморский и Владивостокский ВЕНИАМИН.

На самом деле грамоту о награждении Алексий второй подписал еще 1 октября 2004 года, но Владыко Вениамин, видимо, никак не мог выкроить время для вручения ордена. Поэтому "награда нашла героя" спустя 4 месяца.

Приглашение в епархию и награждение для директора КЦНК было абсолютной неожиданностью. 13 лет Светлана Морозова возглавляет Приморский краевой благотворительный фонд "Участие", занимаясь трудными ребятами, в том числе и преступившими закон, даже не помышляла о какой-либо материальной отдаче. Она часто бывает с подарками в тюрьмах и зонах для малолетних преступников.

- Дети не рождаются хулиганами. Такими их сделали равнодушные взрослые, - убеждена орденоносец. - Цель нашего фонда - вернуть ребенка с искалеченной душой к нормальной жизни, без озлобленности и камня за пазухой на общество, которое в свое время их проморгало.

Помимо работы в "Участии", Морозова еще и сопредседатель попечительского Совета помощи детям, чьи отцы погибли при исполнении воинского долга в горячих точках, и семьям инвалидов. Совет работает при губернаторе Приморья.

... В ноябре прошлого года Светлана Михайловна за 18 тыс. руб. купила корову и подарила ее женскому монастырю под Уссурийском.

- Сначала я хотела подарить им продукты или вещи. Но продукты можно съесть, вещи износить. А корова - подарок долгоиграющий, она дает молоко, сметанку, масло, творожок. Потом теленочка родит. Весной хочу подарить им небольшой инкубатор, чтобы в монастыре могли выращивать курочек, - поделилась планами с "ЗР" Светлана Морозова.

Кстати, с приобретением коровы возникли проблемы. Оказалось, что монастырская буренка должна быть определенной породы и масти. А ту корову, которую Светлана Сергеевна присмотрела в одном совхозе, божьи сестры забраковали по "религиозным" соображениям и выбрали животину сами. Они ближе к Богу, им виднее.