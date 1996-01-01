Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наш человек среди лучших проводников России
3 марта в Москве состоится смотр-конкурс проводников пассажирских вагонов "Весна в пути - 2005". За звание лучшей российской проводницы будут бороться представители 17 железных дорог России, входящие в холдинг ОАО "РЖД". Представлять Дальневосточную железную дорогу будет Анна КРАВЧЕНКО, которая работает во Владивостокской дирекции ДВостЖД на маршруте Владивосток-Благовещенск.
Как сообщили во Владивостокской дирекции по обслуживанию пассажиров, Анна работает проводником четыре года, замужем, воспитывает сына. В декабре впервые приняла участие и победила в профессиональном конкурсе в Хабаровске. В номинации "Лучший проводник пассажирских вагонов ДВостЖД-2004" ей не было равных по профессиональной грамотности, внешним артистическим данным и общей культуре. "Весна в пути - 2005" - логическое продолжение конкурсов обслуживающего персонала ОАО "РЖД", которые направлены на создание корпоративной культуры холдинга.
Дальневосточники традиционно занимают высокие места в финалах конкурсов. Так, специальным призом отмечено выступление в оригинальном жанре, а также креатив костюма билетного кассира, который продемонстрировала сотрудница Владивостокского вокзала Татьяна ГОНЧАРЕНКО в Москве на конкурсе "Лучший билетный кассир" в ноябре прошлого года. Среди контролеров-ревизоров страны, а такой конкурс завершился в конце января 2005 года в Челябинске на базе Южно-Уральской магистрали, дальневосточники заняли почетное четвертое место.
Новости тематики
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
Новости раздела
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей