Наш человек среди лучших проводников России

3 марта в Москве состоится смотр-конкурс проводников пассажирских вагонов "Весна в пути - 2005". За звание лучшей российской проводницы будут бороться представители 17 железных дорог России, входящие в холдинг ОАО "РЖД". Представлять Дальневосточную железную дорогу будет Анна КРАВЧЕНКО, которая работает во Владивостокской дирекции ДВостЖД на маршруте Владивосток-Благовещенск.

Как сообщили во Владивостокской дирекции по обслуживанию пассажиров, Анна работает проводником четыре года, замужем, воспитывает сына. В декабре впервые приняла участие и победила в профессиональном конкурсе в Хабаровске. В номинации "Лучший проводник пассажирских вагонов ДВостЖД-2004" ей не было равных по профессиональной грамотности, внешним артистическим данным и общей культуре. "Весна в пути - 2005" - логическое продолжение конкурсов обслуживающего персонала ОАО "РЖД", которые направлены на создание корпоративной культуры холдинга.

Дальневосточники традиционно занимают высокие места в финалах конкурсов. Так, специальным призом отмечено выступление в оригинальном жанре, а также креатив костюма билетного кассира, который продемонстрировала сотрудница Владивостокского вокзала Татьяна ГОНЧАРЕНКО в Москве на конкурсе "Лучший билетный кассир" в ноябре прошлого года. Среди контролеров-ревизоров страны, а такой конкурс завершился в конце января 2005 года в Челябинске на базе Южно-Уральской магистрали, дальневосточники заняли почетное четвертое место.