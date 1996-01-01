К ветеранам приедут "Победа" и "Здоровье"

На Дальневосточной железной дороге к 60-й годовщине великой Победы готовят два специальных поезда. Весной они отправятся по станциям ДВЖД с благородной миссией помощи и заботы о 4,5 тыс. ветеранах Великой Отечественной войны.

По пути следования поездов "Победа" и "Здоровье" руководители дороги и артисты поздравят ветеранов, а врачи окажут квалифицированную помощь. Оргкомитет по подготовке к празднованию 60-летия Победы возглавил начальник ДВЖД Виктор ПОПОВ. Как сообщили в службе по связям с общественностью, в плане мероприятий к 9 мая - встречи учащихся с фронтовиками и тружениками тыла, ремонт квартир инвалидов и участников ВОВ.